Siemens Smart Infrastructure sceglie AWS come fornitore cloud preferito per gli ambienti SAP

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Oggi Amazon Web Services (AWS), azienda di Amazon.com (NASDAQ: AMZN), ha annunciato che Siemens Smart Infrastructure, azienda del gruppo Siemens AG specializzata in distribuzione d’energia ed edilizia intelligente, sposta la sua infrastruttura SAP su AWS. L’azienda trasferirà oltre 20 sistemi Enterprise Resource Planning (ERP) e Supply Chain Management (SCM), basati su SAP HANA, ad AWS entro il 2021. Questi sistemi consentono processi cruciali per l’azienda in aree come la produzione, attività operative e vendite in varie unità aziendali, tra cui prodotti per l’edilizia, elettrotecnica, apparecchiature digitali per rete di ditribuzione elettrica e sistemi di distribuzione. Spostare questi carichi di lavoro su AWS permetterà a Siemens Smart Infrastructure di accorciare considerevolmente i cicli di aggiornamento hardware, di avere maggior disinvoltura nel testare e distribuire nuovi sistemi e nel fornire fondamento alla futura trasformazione dell’azienda con tecnologia SAP S/4HANA. Questa è la prima migrazione cloud di sistemi SAP in scala di produzione in tutto il gruppo Siemens AG, con Siemens Smart Infrastructure che prevede un notevole risparmio nel corso dei prossimi tre anni.

La migrazione di SAP su AWS di Siemens Smart Infrastructure è la parte centrale del piano strategico dell’azienda per accelerare la modernizzazione della sua attività. Adottando AWS come fornitore cloud preferito per SAP, Siemens Smart Infrastructure potrà integrare i suoi ambienti SAP con un’ampia gamma di tecnologie avanzate AWS, in aree tipo analitica e apprendimento macchina, per fruire di un nuovo valore aziendale e stimolare l’innovazione. Tutto questo in precedenza non era possibile per Siemens Smart Infrastructure, perché i suoi sistemi SAP erano decentrati rispetto al resto della gestione, trasferendoli in data center in cui rimanevano ubicati sotto un unico tetto. A fondamento del suo nuovo ambiente SAP su cloud, Siemens Smart Infrastructure userà un’ampia gamma di istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) di AWS, comprese quelle R5 a memoria ottimizzata, per carichi di lavoro di analitica su big data in tempo reale, oltre a quelle X1 e X1e costruite per database ad alte prestazioni, database in memoria e altre applicazioni d’impresa a uso intenso di memoria.

Siemens Smart Infrastructure e AWS hanno iniziato la loro felice collaborazione cinque anni fa, quando Siemens ha iniziato a spostare su cloud parti essenziali della sua tecnologia digitale per edilizia. L’azienda attualmente usa una serie di altri servizi avanzati AWS tra cui Amazon Aurora (un database relazionale compatibile con MySQL e PostgreSQL costruito per cloud), AWS Lambda (servizio di computazione senza server di AWS) e Amazon Neptune (un servizio database su grafici a gestione totale).

“Il 2020 è stato un anno diverso da tutti gli altri, tuttavia AWS si è comportato da partner diligente e affidabile nel nostro iter di trasformazione digitale”, ha detto Sébastien Bey, CIO di Siemens Smart Infrastructure. “I nostri ambienti SAP sono la spina dorsale della nostra organizzazione; spostando questi pilastri dell’attività di Siemens Smart Infrastructure su AWS, non solo riduciamo i costi e miglioriamo il livello di servizio fornito alle nostre unità aziendali interne, ma essenzialmente cambiamo il modo in cui usiamo la tecnologia per trasformare la nostra impresa, innovare e creare valore”.

“AWS è entusiasta di lavorare a fianco di un’azienda che pensa in avanti e incentrata sul cliente come Siemens Smart Infrastructure, perché collega edifici e città con le sue tecnologie avanzate. AWS mette a disposizione comprovate prestazioni, competenze e agilità per far progredire la missione di Siemens Smart Infrastructure di aiutare i clienti in tutto il mondo a gestire la loro infrastruttura nel modo più efficiente e sostenibile e garantire il nostro futuro a lungo termine su questo pianeta”, ha detto Carla Stratfold, vicepresidente di AWS Global Verticals e Clienti strategici di Amazon Web Services, Inc. “Organizzazioni sparse in tutto il mondo affidano i loro carichi di lavoro SAP essenziali ad AWS, a motivo della nostra reputazione ineguagliata, dell’ampiezza e profondità dei servizi e della comunità effervescente di partner che le aiuta a trasformare i loro ambienti SAP”.

Informazioni su Amazon Web Services

Amazon Web Services è da 14 anni la piattaforma cloud più completa e più ampiamente adottata a livello mondiale. AWS offre oltre 175 servizi di alta gamma per informatica, stoccaggio, database, networking, analitica, robotica, apprendimento macchina e intelligenza artificiale (IA), Internet of Things (IoT), dispositivi mobili, sicurezza, ibridi, realtà virtuale e aumentata (Virtual Reality, VR e Augmented Reality, AR), mezzi multimediali e sviluppo di applicazioni, distribuzione e gestione da 77 zone di disponibilità (Availability Zone, AZ) in 24 regioni geografiche, con piani annunciati per 15 altre zone di disponibilità e cinque altre regioni AWS in India, Indonesia, Giappone, Spagna e Svizzera. Milioni di clienti, comprese alcune delle imprese in fase di avviamento in più rapida crescita, alcune delle più grandi organizzazioni e alcune delle più importanti agenzie governative, fanno affidamento su AWS per alimentare le loro infrastrutture, accrescere l’agilità e ridurre i costi. Per ulteriori informazioni su AWS visitate aws.amazon.com.

Informazioni su Amazon

Amazon opera attenendosi a quattro principi: attenzione minuziosa al cliente anziché alla concorrenza, spirito inventivo, perseguimento dell’eccellenza operativa e lungimiranza. Recensioni di clienti, shopping con 1 clic, raccomandazioni personalizzate, Prime, Fulfillment by Amazon (Vendere su Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, tablet Kindle e Fire, Fire TV, Amazon Echo e Alexa sono alcuni dei prodotti e servizi ideati da Amazon. Per ulteriori informazioni visitate www.amazon.com/about e seguite @AmazonNews.

Informazioni su Siemens

Siemens Smart Infrastructure (SI) forgia il mercato per dargli un’infrastruttura intelligente e in grado di adattarvisi oggi e nel futuro. Affronta il problema delle sfide pressanti poste dall’urbanizzazione e dal cambiamento climatico collegando sistemi energetici, edifici e industrie. SI offre ai clienti un portafoglio onnicomprensivo da un’estremità all’altra da una singola fonte, con prodotti, sistemi, soluzioni e servizi dal punto della generazione di energia fino al consumo. Con un ecosistema sempre più digitalizzato aiuta i clienti a prosperare e le comunità a progredire, allo stesso tempo contribuendo a proteggere il pianeta. SI crea ambienti che hanno a cuore l’offerta di una soluzione. Siemens Smart Infrastructure ha la sua sede centrale a Zug, in Svizzera e ha circa 72.000 dipendenti in tutto il mondo.

