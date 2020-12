Andersen Global entre sur le marché géorgien en collaborant avec MG Law Office

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global entre sur le marché géorgien via un accord de collaboration avec MG Law Office, cabinet d’avocats basé à Tbilissi, et renforce la présence de l’organisation dans la région.

MG Law, classé de niveau 1 par Legal 500, fournit des services juridiques à plusieurs entreprises, établissements financiers, fonds d’investissement, gouvernements et entreprises publiques au niveau local et international. Dirigé par son fondateur et associé directeur Archil Giorgadze ainsi que par son cofondateur Nicola Mariani, le cabinet multiservices se focalise sur l’entreprise, les fusions et acquisitions, la banque, la finance, la fiscalité énergétique et les douanes, l’arbitrage et les litiges, le travail et l’emploi, la concurrence, les infrastructures et l’immobilier. Les capacités du cabinet incluent également la R&E, le trading, la blockchain et les technologies financières.

« Notre expérience et notre capacité à fournir des solutions innovantes de premier ordre à des tarifs compétitifs et adaptés au marché local nous différencient de tous les autres cabinets de Géorgie », a déclaré Archil. « Notre succès est attribuable à notre groupe diversifié de professionnels qui travaillent ensemble depuis plusieurs années, et qui font partie des professionnels leaders du marché. »

Nicola a ajouté : « Notre collaboration avec Andersen Global est une nouvelle étape logique pour notre cabinet, dans la mesure où celle-ci met en relation nos clients et notre cabinet avec des ressources internationales, à l’heure où nous poursuivons le développement de nos capacités. »

« MG Law est en tête du marché grâce à son expertise et à son expérience unique en matière de conseil juridique international », a déclaré Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Son engagement en faveur de la gérance et du service clients s’inscrit en phase avec les valeurs clés de notre organisation. Nous nous réjouissons d’établir une relation synergique avec Archil et son équipe, ainsi que d’élaborer des solutions globales pour nos clients, à l’heure où nous poursuivons notre expansion dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 219 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

