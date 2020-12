Andersen Global betreedt de Georgische markt met de toevoeging van MG Law Office

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global betreedt de Georgische markt middels een samenwerkingsovereenkomst met het in Tbilisi gevestigde advocatenkantoor MG Law Office, en breidt zo de aanwezigheid van de organisatie in de regio uit.

MG Law, door Legal 500 beoordeeld als Tier 1, biedt juridische diensten aan lokale en buitenlandse bedrijven, financiële instellingen, beleggingsfondsen, overheden en publieke ondernemingen. Onder leiding van oprichter en beherend vennoot Archil Giorgadze en medeoprichter Nicola Mariani richt de full-service-firma zich op ondernemingsrecht en fusies en overnames, het bankwezen, financiën, energiebelasting en -douanerechten, bemiddeling en procesvoering, arbeid en werkgelegenheid, competitie, infrastructuur en onroerend goed. De competenties van de firma omvatten daarnaast ook onderzoek en experimentatie, handel, blockchain en fintech.

“Onze staat van dienst en ons vermogen om superieure, innovatieve oplossingen te bieden tegen concurrerende tarieven die zijn aangepast aan de lokale markt, onderscheidt ons van iedere andere firma in Georgië,” verklaarde Archil. “Ons succes wordt toegedicht aan ons diverse team van professionals, die al jaren samenwerken en behoren tot de toonaangevende professionals op de markt.”

Nicola voegde daaraan toe: “Onze samenwerking met Andersen Global was de volgende, logische stap voor onze firma, aangezien het onze cliënten en ons toegang biedt tot wereldwijde hulpmiddelen terwijl we onze competenties uitbreiden.”

“MG Law voert de markt aan met hun unieke expertise en ervaring op het gebied van internationale juridische dienstverlening,” zei Mark Vorsatz, bestuursvoorzitter van Andersen Global en CEO van Andersen. “Hun toewijding aan rentmeesterschap en cliëntenservice sluit aan bij de kernwaarden van onze organisatie. We kijken ernaar uit om een synergetische relatie met Archil en zijn team op te bouwen en complete oplossingen voor onze cliënten te ontwikkelen terwijl we onze uitbreiding in de regio doorzetten.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch zelfstandige, onafhankelijke firma’s met fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 219 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.