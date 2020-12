Uber, Rivian, JetBlue, Cabify y Boom Supersonic firman The Climate Pledge

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Hoy, durante la Web Summit 2020, Amazon (NASDAQ: AMZN) y Global Optimism anunciaron que Boom Supersonic, Cabify, JetBlue, Rivian y Uber se han unido a The Climate Pledge, un compromiso para llegar a cero emisiones netas de carbono para 2040, una década antes de la meta del Acuerdo de París de 2050.

Los signatarios de The Climate Pledge aceptan lo siguiente:

medir e informar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma regular;

implementar estrategias de descarbonización alineadas con el Acuerdo de París a través de cambios comerciales reales e innovaciones, como mejoras de eficacia, energía renovable, reducción de materiales y otras estrategias de eliminación de las emisiones de carbono;

neutralizar las emisiones restantes con compensaciones adicionales, cuantificables, reales, permanentes y socialmente beneficiosas para lograr cero emisiones anuales netas de carbono para 2040.

“Al firmar The Climate Pledge, las empresas de todo el mundo asumen un compromiso audaz para proteger nuestro planeta de los efectos catastróficos del cambio climático”, señaló Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon. “El sector del transporte desempeña un papel fundamental en la aceleración de nuestros objetivos de reducción de carbono, y les damos la bienvenida a Boom, Cabify, JetBlue, Rivian y Uber, que se unen a nosotros en la transición de lograr cero emisiones netas de carbono para 2040. Las 18 empresas que han firmado The Climate Pledge hasta el momento demuestran liderazgo en la transición vital hacia una economía baja en carbono que ayudará a preservar el medio ambiente para las generaciones futuras”.

Boom está redefiniendo los vuelos comerciales al ofrecer nuevamente los viajes supersónicos. Overture, el histórico avión de pasajeros de Boom, está diseñado según los estándares líderes de la industria en cuanto a velocidad, seguridad y sostenibilidad. En febrero de 2020, la empresa anunció que el programa de pruebas de su demostrador XB-1 será neutral en cuanto a las emisiones de carbono, mediante el uso de combustibles de aviación sostenibles y compensaciones de carbono de alta calidad y comprobadas. Boom también se ha comprometido a hacer de Overture una aeronave de cero emisiones netas de carbono en desarrollo, ensayo y operación, y es miembro de varias organizaciones que trabajan para acelerar la adopción y el suministro de combustibles de aviación sostenibles para la industria aeronáutica. Para lograr su visión de hacer el mundo más accesible, Boom considera que la velocidad y la sostenibilidad son objetivos compatibles.

“Al construir el avión más rápido del mundo, Boom está adoptando un enfoque integral de la sostenibilidad. Al hacer que la sostenibilidad sea una prioridad de la empresa desde el primer día, hemos sido capaces de construir las mejores prácticas de protección del medio ambiente en nuestros programas desde el principio”, comentó Blake Scholl, fundador y director ejecutivo de Boom. “Estamos encantados de unirnos a The Climate Pledge y asegurarnos de que la velocidad y la sostenibilidad sean compatibles entre sí”.

Cabify es la primera y única aplicación de movilidad urbana en Europa y América Latina que es neutra en carbono al compensar el 100 % de todas las emisiones de carbono que genera, desde sus operaciones corporativas y por cada viaje reservado a través de la aplicación. Cabify también mide y reduce las emisiones para su actividad corporativa y tiene como objetivo electrificar su flota de transporte en España y América Latina (para 2025 y 2030, respectivamente) con el objetivo de reducir sus emisiones de carbono. La empresa se centra en aumentar la protección del medio ambiente y promover energías renovables al trabajar en esfuerzos a gran escala en Chile, Perú y Brasil mediante el uso de soluciones como la tecnología de cadena de bloques para la compensación de carbono.

“La movilidad urbana eficiente es clave en la lucha contra el cambio climático”, manifestó Juan de Antonio, fundador y director ejecutivo de Cabify. “Cabify quiere ser parte de la solución y, por eso, por tercer año consecutivo, nos hemos comprometido a compensar las emisiones de carbono que nuestros pilotos y operaciones generan, mientras seguimos apoyando la electrificación de las flotas con las que trabajamos. Nos complace unirnos a The Climate Pledge para seguir siendo transparentes en nuestra transición hacia la sostenibilidad”.

JetBlue es la primera aerolínea que se ha unido a The Climate Pledge, lo que reafirma el compromiso de la compañía a tomar medidas cuantificables para reducir su impacto climático. En julio de 2020, JetBlue se convirtió en la primera y única aerolínea estadounidense en lograr la neutralidad del carbono en todos los vuelos nacionales. Ahora espera aumentar a más de 7 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 compensadas cada año, el equivalente anual de retirar más de 1,5 millones de vehículos de pasajeros de la carretera. JetBlue considera que la compensación de carbono es como un puente a medida que la aerolínea continúa impulsando las tecnologías de menor emisión de carbono, como los combustibles de aviación sostenibles, y construye aeronaves y operaciones más eficientes en cuanto al consumo de combustible. JetBlue comenzó a volar regularmente desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco en julio de 2020 utilizando un tipo de combustible de aviación sostenible, que permite una reducción de hasta el 80 % de las emisiones de CO2 antes de ser mezclado con el combustible de aviación tradicional.

“Los viajes aéreos conectan a las personas y las culturas, y apoyan una economía global. Nuestro compromiso con la sostenibilidad se ha vuelto aún más importante mientras preparamos nuestro negocio para una nueva realidad climática”, señaló Robin Hayes, director ejecutivo de JetBlue. “Estamos orgullosos de unirnos a The Climate Pledge y de unirnos a una comunidad de organizaciones afines dedicadas a alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2040. La crisis climática sigue siendo una de las mayores amenazas que enfrenta nuestra industria. Nuestro planeta está cambiando físicamente, así como las expectativas de nuestros clientes, tripulantes e inversores. Ahora es el momento de reconstruir las operaciones de manera más sostenible, como la adopción de combustible de aviación sostenible y el establecimiento de estrategias claras para reducir las emisiones netas de CO2 de la aviación”.

Rivian está lanzando una gama de vehículos orientados a la aventura, así como furgonetas de reparto específicamente para aplicaciones de entrega a domicilio de Amazon. Los productos de lanzamiento de la compañía, el R1T y el R1S, ofrecen una combinación única de rendimiento, utilidad y capacidad todoterreno. Estos vehículos utilizan la plataforma de monopatín flexible de la empresa y se producirán en la planta de fabricación de Rivian en Normal, Illinois, con entregas a los clientes que comenzarán en junio de 2021.

“Rivian se formó para ayudar a construir el tipo de futuro que nuestros hijos y nietos merecen. El compromiso de Rivian con la producción sostenible de vehículos en nuestros productos de consumo y furgonetas comerciales está impulsado por este objetivo central”, declaró RJ Scaringe, fundador y director ejecutivo de Rivian. “Para hacer frente al cambio climático es necesario que las personas y las industrias completas se unan para crear soluciones que cambien la mentalidad de los consumidores e inspiren a otras empresas a cambiar de manera fundamental su forma de operar. Estamos emocionados de unirnos a la comunidad de The Climate Pledge que compartirá conocimientos, ideas y mejores prácticas en esta importante misión”.

Uber se ha comprometido a convertirse en una plataforma de cero emisiones para el año 2040, con el 100 % de los viajes en vehículos de cero emisiones, en el transporte público o con opciones de micromovilidad como bicicletas y scooters. Uber se había fijado previamente el objetivo de proporcionar el 100 % de los viajes en vehículos eléctricos (electric vehicles, EV) para el año 2030 en ciudades de EE. UU., Canadá y Europa. Uber también se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de carbono de sus operaciones corporativas para el 2030. Para alcanzar estos objetivos, Uber está ampliando Uber Green para facilitar a los conductores la elección de viajar en híbridos o en vehículos eléctricos; al destinar 800 millones de USD en recursos para ayudar a cientos de miles de conductores a hacer la transición a los vehículos eléctricos para 2025; invertir en nuestra red multimodal para ofrecer alternativas sostenibles a los coches personales; y al ser transparente y responsable ante el público a lo largo del camino.

“Como anunciamos en septiembre, Uber está aprovechando este momento como una oportunidad para impulsar la recuperación ecológica a partir de la pandemia”, señaló Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber. “Invitamos a todas las empresas del mundo a unirse a The Climate Pledge y a tomar medidas para reducir su impacto ambiental. Juntos podemos abordar con más fuerza el urgente desafío del cambio climático”.

“El Acuerdo de París dispuso una hoja de ruta integradora para que todos los países y todas las personas combatan la crisis climática al tomar medidas”, señaló Christiana Figueres, exjefa de Cambio climático de la ONU y socia fundadora de Global Optimism. “Al unirse a The Climate Pledge, los firmantes no solo están haciendo una declaración de compromiso con el futuro, sino que también están fijando un camino para acciones significativas e inversiones que crearán trabajos, estimularán la innovación, regenerarán el ambiente natural y ayudarán a los consumidores a comprar productos más sostenibles”.

Race To Zero (Carrera hacia el cero) es una campaña mundial que cuenta con el apoyo de The Climate Pledge para reunir el liderazgo y el apoyo de las empresas, las ciudades, las regiones y los inversores para una recuperación saludable, resistente y con cero emisiones de carbono. Race to Zero se asocia con Web Summit en la conferencia virtual de este año que se celebra del 2 al 4 de diciembre para destacar la importancia de la unión de las empresas.

En 2019, Amazon y Global Optimism cofundaron The Climate Pledge, un compromiso de llegar 10 años antes al Acuerdo de París y de cero emisiones netas de carbono antes de 2040. Dieciocho organizaciones ya han firmado The Climate Pledge, que incluyen las siguientes: Amazon, Best Buy, Boom, Cabify, Henkel, Infosys, JetBlue, McKinstry, Mercedes-Benz, Oak View Group, Real Betis, Reckitt Benckiser (RB), Rivian, Schneider Electric, Siemens, Signify, Uber y Verizon. Estas empresas están enviando un mensaje importante de que habrá un rápido crecimiento de la demanda de productos y servicios que ayuden a reducir las emisiones de carbono. Para obtener más información, visite www.theclimatepledge.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en el competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Los comentarios de los clientes, las compras en 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo y Alexa son algunos de los productos y servicios pioneros lanzados por Amazon. Para obtener más información, visite www.amazon.com/about.

Acerca de Global Optimism

Global Optimism existe para precipitar un cambio transformador en todo el sector. Lograr un futuro de cero emisiones no es un desafío lejano. Es uno que debemos encaminar por ahora. Cada evaluación científica muestra que, para cumplir el objetivo de cero emisiones netas para 2050, para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius, debemos reducir a la mitad nuestras emisiones entre 2020 y 2030. Solo es posible hacer frente a la crisis climática cuando todos, en todas partes, cumplen con su parte. Trabajamos con colectivos de ideas afines de todos los sectores que están dispuestos a invertir en las opciones necesarias para este viaje desafiante y afirmador de la vida. Para obtener más información, visite https://globaloptimism.com/.

