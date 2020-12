MELBOURNE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies is verheugd een productupgrade en meerjarige licentie- en ondersteuningsovereenkomst aan te kondigen met de in Luxemburg gevestigde M7 Group voor Hansen CCB, aangezien de leidende Europese betaaltelevisieaanbieder ernaar streeft de factureringsactiviteiten en het vermogen vergroten om te voldoen aan de eisen van een nieuw, digitaal tijdperk.

Hansen CCB is ontworpen om dienstverleners in staat te stellen te profiteren van nieuwe zakelijke kansen door snel aantrekkelijke producten te lanceren voor specifieke doelmarkten. De schaalbare oplossing voor klantenservice en facturering, ontworpen voor de toonaangevende aanbieders van betaaltelevisie, biedt de mogelijkheid om snel nieuwe inhoud en OTT-partnerdiensten online te brengen. Hansen CCB maakt deel uit van Hansens Create-Deliver-Engage Suite voor communicatiedienstverleners (CSP’s).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.