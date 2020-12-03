DXC Technology與微軟合作，為全球企業提供更加個人化、智慧、安全和現代的工作場所體驗

維吉尼亞州泰森斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DXC Technology (NYSE: DXC)今天宣佈擴大與微軟的策略性合作，以提供更加個人化、智慧、安全和現代的工作場所體驗，幫助企業因應快速變化的業務挑戰以及客戶和員工的需求。

DXC和微軟將聯手提供解決方案和套裝服務，協助企業為員工提供現代化的工作場所體驗，並確保客戶的員工可以隨時隨地在任何裝置上無縫、安全地工作。

透過名為DXC MyWorkStyle™的解決方案，DXC將帶來最大的工作場所客戶安裝基數以及現代工作場所體驗的藍圖。作為合作的一部分，微軟和DXC將共同開發和交付該解決方案，利用人工智慧和來自數百萬個資料點的機器學習來創造現代化的工作場所體驗。

DXC和微軟將匯集一流科技、工程人才和架構師，以強化DXC MyWorkStyle平臺。該平臺將利用微軟的套裝服務，包括Microsoft 365和Teams，以及Dynamics 365和Power Platform。

我們的共同目標是為客戶提供更高水準的員工體驗，為工作場所帶來更多價值。DXC與微軟都致力於永遠地改變工作的未來，雙方的合作將打破遊戲規則。DXC將成為第一家客戶，為自己創造現代化的工作場所體驗。DXC已開始實施和採用DXC MyWorkStyle平臺，為自己的全球員工創造更好的體驗。

作為全球最大的工作場所服務提供者，DXC為67個國家的1,000多家工作場所客戶提供支援。該公司以虛擬形式管理逾720萬台裝置和130萬台桌上型電腦，幾乎是其最接近的競爭對手的兩倍。DXC還管理超過820萬個Microsoft Office 365和Teams基座，每年以56種語言回應4,000多萬次支援請求。

DXC總裁兼執行長Mike Salvino表示：「我們對現代工作場所業務以及我們與微軟的合作關係感到非常興奮。工作的世界已經發生永久性的改變，虛擬化工作現在對於所有企業來說已成為『必須』。這對於微軟和DXC的客戶而言是絕佳的機會，他們可以幫助員工不受干擾地工作，並為他們提供真正虛擬化的現代工作場所體驗，讓他們能夠更有效率、更加投入，並與團隊成員建立更多聯繫。

「在最近幾個月探索策略性替代方案的過程中，我們意識到保持這項業務讓我們有機會定義工作的未來，並為我們的客戶和員工創造更多價值。」

微軟全球商業業務執行副總裁Judson Althoff表示：「企業客戶正在加速部署雲端型服務以改善員工體驗，根據資料驅動型見解做出更好的決策，並以新的方式吸引客戶。我們與DXC加強合作將有助於企業客戶發展雲端策略和實現業務轉型，我們對此感到興奮。」

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC)協助全球企業執行其任務關鍵型系統和營運，同時促使IT現代化、資料架構最佳化，並確保公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。經過數十年的推動創新，DXC得到全球最大型企業的信任，他們部署Enterprise Technology Stack來創造更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲進一步瞭解DXC故事以及我們對人員、客戶和作業執行的關注，請造訪www.dxc.technology。

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