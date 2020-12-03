DXC Technology与微软合作，为全球企业提供更加个性化、智能、安全和现代的工作场所体验

弗吉尼亚州泰森斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DXC Technology (NYSE: DXC)今天宣布扩大与微软的战略合作，以提供更加个性化、智能、安全和现代的工作场所体验，帮助公司应对快速变化的业务挑战以及客户和员工的需求。

DXC和微软将联手提供解决方案和服务套件，帮助公司向员工提供现代化的工作场所体验，并确保客户的员工可以随时随地在任何设备上无缝、安全地工作。

通过名为DXC MyWorkStyle™的解决方案，DXC将实现最大的工作场所客户安装基数以及现代工作场所体验的蓝图。作为合作的一部分，微软和DXC将联合开发和交付该解决方案，利用人工智能和来自数百万个数据点的机器学习来创造现代化的工作场所体验。

DXC和微软将汇集领先技术、工程人才和架构师，以增强DXC MyWorkStyle平台。该平台将利用微软的服务套件，包括Microsoft 365和Teams，以及Dynamics 365和Power Platform。

我们共同的目标是为客户提供更高水平的员工体验，为工作场所带来更多价值。DXC与微软都致力于永远地改变工作的未来，双方的合作将打破游戏规则。DXC将成为第一家客户，为自己创造现代化的工作场所体验。DXC已开始实施和采用DXC MyWorkStyle平台，为自己的全球员工创造更好的体验。

作为全球最大的工作场所服务提供商，DXC为67个国家的1,000多家工作场所客户提供支持。该公司以虚拟形式管理着逾720万台设备和130万台桌面电脑，几乎是其最接近的竞争对手的两倍。DXC还管理着超过820万个Microsoft Office 365和Teams坐席，每年以56种语言响应4,000多万次寻求支持的请求。

DXC总裁兼首席执行官Mike Salvino表示：“我们对现代工作场所业务以及我们与微软的合作关系感到非常兴奋。工作的世界已经发生了永久性的改变，虚拟化工作现在对于所有企业来说已成为一种‘必须’。这对于微软和DXC的客户而言是一个绝佳的机会，他们可以借此帮助员工不受干扰地工作，并为他们提供真正虚拟化的现代工作场所体验，让他们能够更有效率，更加投入，并与团队成员建立更多联系。

“我们在最近几个月探索战略替代方案的过程中，我们意识到保持这项业务让我们有机会定义工作的未来，并为我们的客户和员工创造更多价值。”

微软全球商业业务执行副总裁Judson Althoff表示：“企业客户正在加速部署基于云的服务，以改善员工体验，基于数据驱动的见解做出更好的决策，并以新的方式吸引客户。我们与DXC加强合作有助于企业客户发展云战略和实现业务转型，我们对此感到兴奋。”

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。经过数十年的创新推动，DXC得到了全球最大公司的信任，他们通过部署我们的Enterprise Technology Stack来实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需更多地了解有关DXC故事以及我们对人员、客户和运营执行的关注，请访问www.dxc.technology。

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