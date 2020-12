COURBEVOIE, Francia--(BUSINESS WIRE)--O2, in collaborazione con IDEMIA, il leader globale dell'identità aumentata, ha già dotato di contatori intelligenti connessi di seconda generazione oltre 4 milioni di utenze domestiche britanniche, all'insegna della sicurezza. L'implementazione continuerà anche in futuro, nel quadro del piano lanciato dal governo britannico per l'installazione di contatori connessi presso tutte le utenze private e le piccole aziende nel Regno Unito.

Come parte della transizione verso un mercato flessibile dell'energia, al servizio di un'economia a basse emissioni di carbonio e di abitudini di consumo sostenibili, i contatori intelligenti offrono agli utenti informazioni quasi in tempo reale, aiutandoli a controllare i consumi e ponendo fine alle fatturazioni in acconto.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.