LivaNova et Gyrus Capital concluent un accord pour l’acquisition de l’activité des valves cardiaques

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN), une entreprise leader sur le marché des technologies médicales et de l'innovation, et Gyrus Capital (Gyrus), une société d'investissement spécialisée dans les secteurs de la santé et du développement durable, ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient conclu un accord selon lequel des entités financées et contrôlées par Gyrus acquerront l'activité valves cardiaques (HV) de LivaNova. Le conseil d'administration de LivaNova a approuvé à l'unanimité cette cession qui, selon lui, permettra à la société de se concentrer sur ses principales plates-formes en neuromodulation et cardiovasculaire, et de consacrer davantage de ressources à son pipeline prometteur de produits. Une fois la transaction finalisée, Gyrus entend concentrer son attention et ses investissements sur l'activité HV afin de lui permettre de devenir un acteur de premier plan sur le marché mondial des valves cardiaques chirurgicales, et ainsi d’offrir de nouvelles opportunités à ses employés, clients et patients.

"L'activité HV de LivaNova est un acteur mondial dans le domaine des valves cardiaques chirurgicales, avec des produits de renommée mondiale et des possibilités de croissance incontestables", a déclaré Guy Semmens, Directeur associé de Gyrus Capital. "Cette activité s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement dans des projets de transformation dans les secteurs de la santé et du développement durable. Nous pensons qu'en se concentrant sur ses principaux produits, cette nouvelle société indépendante pourra maximiser son potentiel grâce à notre investissement dans ses produits et son personnel".

"Nous pensons que LivaNova et Gyrus bénéficieront de cette transaction et que, sous la gestion de Gyrus, l'activité HV se développera et prospérera", a déclaré Damien McDonald, CEO de LivaNova. "Pour LivaNova, la cession de notre activité HV est une étape importante dans l'exécution de notre stratégie visant à optimiser notre portefeuille pour nous permettre d’être les mieux placés pour servir nos patients et apporter de la valeur à nos actionnaires. En particulier, nous avons l'intention de nous concentrer plus directement sur nos principaux moteurs de croissance et de continuer à améliorer notre excellence opérationnelle".

"Nous nous engageons à faire de cette activité la première société dédiée aux chirurgiens cardiaques et à leurs patients en fournissant les meilleures solutions pour lutter contre les cardiopathies structurelles", a déclaré Christian Mazzi, futur PDG de la société HV. "Nous prévoyons de tirer parti de la solide base que constituent les valves mécaniques et de construire le moteur de croissance avec la valve aortique Perceval® et l'anneau de réparation mitrale Memo 4D®, tout en investissant dans la recherche et le développement pour poursuivre de nouveaux produits et partenariats. Dans cette optique, nous avons l'intention d’établir notre société indépendante, entièrement dédiée à HV, à son personnel, à ses clients et à ses produits. Notre mission et notre ambition sont de croître sur la base de priorités clairement définies, d'excellence commerciale et d'innovation, avec le soutien de Gyrus, un partenaire solide axé sur notre secteur et prêt à investir dans notre avenir. Nous nous réjouissons d'une transition sans heurts et d’une collaboration avec les employés de l’activité valves cardiaques de LivaNova basés dans le monde entier, qui feront partie de notre société indépendante".

Conditions de la transaction, Clôture et informations financière[s]

L'activité LivaNova HV est un portefeuille complet de produits, dont Perceval, une valve aortique sans suture unique, ainsi que des valves tissulaires et mécaniques pour répondre aux différents besoins des chirurgiens cardiaques et des patients du monde entier. L'activité HV emploie environ 900 personnes dans le monde entier, avec des sites opérationnels de premier plan à Saluggia, en Italie, et à Vancouver, au Canada.

La cession de l'activité HV (à l'exception de l'activité HV en France pour laquelle LivaNova a reçu une offre ferme d'une filiale de Gyrus et pour laquelle une décision reste à prendre) porte sur une valeur d'entreprise de 60 millions d'euros (73 millions de dollars US) et devrait être achevée au premier semestre 2021, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat, dont 10 millions d'euros seront versés à la fin de 2022. Sur une base annuelle, nous prévoyons que la vente de l'activité HV aura un effet dilutif sur le bénéfice par action en 2021 sur une base entièrement diluée d'environ 10-15 cents, et nous nous attendons à ce que la cession déclenche une charge de dépréciation nette hors trésorerie au quatrième trimestre 2020, que nous estimons actuellement être de l'ordre de 200 millions et 225 millions de dollars US. La transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables et aux autres conditions de clôture habituelles, y compris la consultation obligatoire des syndicats locaux et des comités d'entreprise, le cas échéant. Une fois la transaction conclue, Gyrus acquerra les usines de Saluggia, en Italie, et de Vancouver, au Canada. Gyrus acquerra également les actifs de HV et héritera ou fera des offres aux employés de HV dans d'autres pays (en ce qui concerne la France, dans la mesure où l'offre ferme présentée par Gyrus serait acceptée par LivaNova). L'accord comprend les garanties et les limitations de responsabilité habituelles, notamment l’accord de la société, pendant une période de sept ans après la clôture, de rembourser certaines dépenses et celles qui pourraient être liées à des substances dangereuses en lien avec d'anciennes opérations sur le campus de Saluggia, en Italie, pour un montant pouvant atteindre 37,5 millions d'euros. L'activité HV sera dirigée par Christian Mazzi et soutenue par l'équipe HV existante de LivaNova. LivaNova a déposé un rapport courant sur le formulaire 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission qui fournit des informations supplémentaires sur l'accord et l'impact sur la cession.

Jusqu'à la finalisation de la cession, LivaNova exploitera HV dans le cours normal de ses activités, l'activité HV et Gyrus restant des entités séparées.

Conseillers

Goldman Sachs est le conseiller financier de LivaNova et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP est le conseiller juridique.

Medeor est le conseiller de Gyrus en matière de transactions et d'affaires. Parmi les autres conseillers de Gyrus, on peut citer Deloitte, pour le financier, fiscal et carve-out ; Alira Health, pour le commercial; NCTM et Eversheds-Sutherland, pour le juridique.

À propos de LivaNova

LivaNova PLC est une entreprise mondiale de technologie et d'innovation médicales qui s'appuie sur près de cinq décennies d'expérience et sur un engagement sans faille dont la mission est de donner de l'espoir aux patients et à leurs familles grâce à des technologies médicales innovantes, apportant des améliorations qui changent la vie, tant pour la tête que pour le cœur. Basée à Londres, LivaNova emploie environ 4 000 personnes et est présente dans plus de 100 pays, au bénéfice des patients, des professionnels de la santé et des systèmes de santé du monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.livanova.com.

À propos de Gyrus Capital

Gyrus Capital est une société d'investissement qui se concentre sur les investissements transformationnels dans les secteurs de la santé et du développement durable. Basée à Genève, en Suisse, la société se spécialise dans la création d'entreprises de 50 à 500 millions de dollars, avec des employés et des produits et de grande qualité, qui ne sont pas le cœur de métier de leurs sociétés mères. La cession de LivaNova HV fait suite à l'acquisition par Gyrus de DuPont Sustainable Solutions (leader mondial du conseil en santé et sécurité au travail) de E.I. DuPont de Nemours en 2019. Pour en savoir plus, consultez le site www.gyruscapital.com.

