LONDEN--(BUSINESS WIRE)--LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN), een marktleidend bedrijf op het gebied van medische technologie en innovatie, en Gyrus Capital (Gyrus), een investeringsmaatschappij die zich toelegt op investeringen in de gezondheidszorg en duurzaamheidssector, hebben vandaag aangekondigd dat ze in een overeenkomst waarbij entiteiten die worden gefinancierd en gecontroleerd door Gyrus de hartklepactiviteiten (HV) van LivaNova overnemen. De Raad van Bestuur van LivaNova heeft de desinvestering unaniem goedgekeurd, wat de Vennootschap in staat zal stellen om haar focus binnen haar primaire platforms, neuromodulatie en cardiovasculaire, aan te scherpen en meer middelen te besteden aan het uitvoeren van haar veelbelovende pijplijnopportuniteiten. Zodra de transactie is afgerond, wil Gyrus de aandacht van het management en de investeringen richten op de HV-business om het te positioneren om wereldwijd een toonaangevende speler te worden op de markt voor chirurgische hartkleppen, wat zich vertaalt in nog grotere kansen voor werknemers, klanten en patiënten.

