PARIJS--(BUSINESS WIRE)--ESI Group (Parijs: ESI), wereldspeler in virtuele prototypingsoftware en -diensten voor de industrie, ondersteunt Nissan Motor Co in zijn productieproces dat de ontwikkeling van auto-onderdelen die gemaakt zijn van koolstofvezelversterkte kunststoffen (CFRP ). Licht maar oersterk, dit materiaal zal worden gebruikt om veiligere en zuinigere auto’s te maken.

Veiligheid, comfort en autonomie zijn de belangrijkste resultaten voor consumenten. Om deze situatie het hoofd te bieden, innoveren autofabrikanten continu op verschillende gebieden, zoals lichtgewicht, om hen te helpen de verwachte resultaten te behalen. Hierbij kan het gebruik van nieuwe materialen de sleutel zijn. Koolstofvezelversterkte kunststoffen (CFRP), die veel worden gebruikt in andere industrieën, zoals de luchtvaart en met veelbelovende mogelijkheden, waren te tijdrovend en te duur om te industrialiseren voor de automobielsector. “We hebben CFRP altijd beschouwd als materiaal voor toekomstige generaties auto’s. Maar als het om de realiteit gaat, kan CFRP alleen worden gebruikt voor beperkte modellen en lijkt het een grotere uitdaging te zijn voor massaproductie. De kosten zijn inderdaad hoog en er zijn complexe ontwerpen nodig om CFRP vorm te geven. De uitdaging was om het productieproces te industrialiseren om kosten en ontwikkelingstijd te verminderen. ” legt Hideyuki Sakamoto, EVP van Nissan Motor Co.

