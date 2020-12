COURBEVOIE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--O2 heeft in samenwerking met IDEMIA, de wereldleider in Augmented Identity, vandaag veilige connectiviteit geleverd aan meer dan 4 miljoen huizen in het VK met een tweede generatie Smart Meter. De uitrol zal in de toekomst worden voortgezet en ondersteunt het Britse overheidsprogramma om slimme meters in te zetten voor alle Britse huishoudens en kleine bedrijven.

Als onderdeel van de transitie naar een flexibele energiemarkt die een koolstofarme economie en duurzame consumptiegewoonten vereist, geven slimme meters consumenten bijna realtime informatie over energie, waardoor ze controle krijgen over hun energieverbruik en een einde maken aan geschatte facturering. Slimme meters worden geleverd met displays voor in huis, zodat consumenten een beter inzicht krijgen in hun energieverbruik. Tegen die achtergrond melden klanten die de nieuwste generatie slimme meters gebruiken een gemiddelde besparing van ongeveer 10% per maand.

