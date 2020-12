PARIGI--(BUSINESS WIRE)--ESI Group (Paris:ESI), attore mondiale nel software e nei servizi di prototipazione virtuale dedicati alle industrie, supporta Nissan Motor Co nei processi produttivi che velocizzano lo sviluppo di componenti automobilistici realizzati in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP). Leggero, ma estremamente resistente, questo materiale sarà utilizzato per la realizzazione di auto più sicure e a minor consumo di combustibile.

Sicurezza, comfort e autonomia sono criteri fondamentali per i consumatori. Per rispondere a queste aspettative, le case automobilistiche sono impegnate nell'innovazione a ciclo continuo e in diversi campi, come il peso contenuto dei veicoli; l'utilizzo di nuovi materiali può rappresentare la risposta a questi obiettivi.

