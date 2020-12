Telefonica UK (O2) et IDEMIA s’associent pour équiper en toute sécurité 23 millions de foyers britanniques en compteurs connectés d’ici 2025

COURBEVOIE, France--(BUSINESS WIRE)--O2, en partenariat avec IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, a déjà équipé plus de 4 millions de foyers au Royaume-Uni en compteurs connectés de deuxième génération de manière sécurisée. Le déploiement va se poursuivre, dans le cadre du plan lancé par le Gouvernement britannique prévoyant l’installation de compteurs connectés dans l’ensemble des foyers et des PME du Royaume-Uni.

Dans le cadre de la transition vers un marché de l’énergie plus flexible au service d’une économie décarbonée et adoptant des habitudes de consommation plus durables, les compteurs connectés fournissent aux consommateurs des informations en temps réel, afin de leur permettre de mieux maîtriser leur consommation d’énergie par rapport aux factures basées sur des estimations. Les compteurs connectés sont dotés d’un écran visible depuis l’intérieur du logement, grâce auquel le consommateur peut prendre connaissance de sa consommation d’énergie. Ainsi, les consommateurs disposant de compteurs connectés de dernière génération indiquent économiser en moyenne environ 10 % par mois.

IDEMIA est fier d’être l’un des principaux partenaires d’O2 pour l’installation sécurisée de compteurs connectés auprès de 23 millions de foyers britanniques. Ensemble, les deux entreprises ont déjà franchi le cap des 4 millions de logements équipés de compteurs connectés au Royaume-Uni, grâce à la technologie SIM Machine to Machine (M2M) d’IDEMIA, identique à celles que l’on trouve dans les téléphones. Les cartes SIM utilisées sont adaptées et renforcées pour supporter les environnements difficiles dans lesquels les compteurs connectés peuvent être installés.

O2 prévoit d’installer jusqu’à 23 millions d’appareils, dans le cadre de l’obligation imposée par le Gouvernement britannique d’équiper chaque logement au Royaume-Uni d’un compteur connecté d’ici 2025.

Fabien Jautard, Vice-président exécutif en charge de la Business Unit Mobile Operators chez IDEMIA, déclare : « IDEMIA collabore avec O2 depuis de nombreuses années et s’est imposé comme référence pour la fabrication et la fourniture de produits SIM Machine to Machine (M2M) de qualité. Grâce à notre technologie, le consommateur peut suivre et relever sa consommation d’énergie, contribuant ainsi considérablement à l’adoption d’un mode de vie plus durable. »

À propos d’IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité, de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.

Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

