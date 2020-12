MELBOURNE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies è lieta di annunciare un aggiornamento del prodotto Hansen CCB e la sigla di un accordo pluriennale di supporto e concessione di licenza all’uso con M7 Group, la società lussemburghese leader in Europa nell’offerta di contenuti pay-TV che prevede così di unificare le operazioni di fatturazione e migliorare la capacità di soddisfare le richieste di una nuova era, quella digitale.

Hansen CCB è stata progettata per consentire ai service provider di utilizzare nuove opportunità commerciali lanciando rapidamente prodotti molto interessanti per specifici mercati. Questa soluzione scalabile per la fatturazione e il servizio clienti, pensata per le società d’oggi leader nell’offerta di contenuti pay-TV, mette a disposizione le funzionalità necessarie per portare online velocemente nuovi contenuti e servizi OTT dei partner.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.