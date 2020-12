M7 Group choisit la solution de service et de facturation client de Hansen pour piloter ses opérations de facturation à l’ère du numérique

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies est ravie d’annoncer une mise à jour produit ainsi qu’une licence pluriannuelle et un contrat d'assistance avec la société M7 Group, basée au Luxembourg, pour Hansen CCB, alors que le principal opérateur européen de télévision à péage cherche à consolider ses opérations de facturation et à améliorer sa capacité à répondre aux demandes d’une nouvelle ère numérique.

La solution Hansen CCB est conçue pour permettre aux fournisseurs de services de capitaliser sur les nouvelles opportunités commerciales en lançant rapidement des produits attrayants pour des marchés cibles spécifiques. La solution de service et de facturation client évolutive, conçue pour les plus grands fournisseurs de télévision à péage actuels, fournit la puissance nécessaire pour pouvoir mettre en ligne rapidement de nouveaux contenus et services pour les partenaires OTT. Hansen CCB fait partie de la suite Create-Deliver-Engage de Hansen pour les fournisseurs de services de communication.

Le programme de mise à niveau permettra la consolidation intégrale de trois plateformes de facturation, prenant en charge plus de trois millions d’abonnés dans huit pays, vers une plateforme Hansen CCB unique, la phase une étant déjà finalisée avec succès.

Hans Troelstra, PDG de M7 Group, a déclaré : « Chez M7 Group, nous sommes foncièrement attachés à fournir un service excellent et à offrir une expérience utilisateur optimale. Partenaire de longue date, Hansen continuera de jouer un rôle important dans notre réussite. Avec la nouvelle mise à niveau Hansen CCB, nous serons mieux équipés pour continuer à tirer parti de nos forces et améliorer notre position sur un marché en évolution rapide, tout en réduisant le risque opérationnel et les frais courants. »

Scott Weir, PDG de Hansen Technologies pour la région EMEA, a expliqué : « En tant que fournisseur de télévision à péage avec des activités dans des régions géographiquement diversifiées à travers l’Europe, les sociétés comme M7 Group ont besoin de solutions de facturation de pointe qui soient polyvalentes et permettent à leurs activités commerciales de relever les défis de demain. Nous sommes ravis d’avoir été choisis par M7 Group et nous réjouissons à l’idée d’approfondir notre relation dans les années à venir – offrant par la même occasion de nouvelles opportunités de marché. »

Pour de plus amples informations sur Hansen Technologies, consultez le site www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX : HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Hansen met sa gamme de logiciels primés à la disposition de plus de 550 clients répartis dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données client et à contrôler la gestion de revenus critiques et les processus d’assistance à la clientèle.

Pour plus d'informations, visitez www.hansencx.com

À propos de M7 Group

Basé au Luxembourg, M7 Group SA est l’un des plus importants opérateurs de plateformes de télévision par satellite et sur IP en Europe. M7 Group utilise différentes marques selon les pays : CanalDigitaal et Online.nl aux Pays-Bas, TV Vlaanderen en Flandre et TéléSAT en Belgique francophone, HD Austria en Autriche, Skylink pour les marchés tchèque et slovaque et Diveo en Allemagne. Toutes ces marques offrent à leurs clients des forfaits personnalisés, adaptés à la culture et à la langue de ces pays. Aujourd’hui, M7 Group fournit à plus de 3 millions de téléspectateurs des centaines de services de radio et de télévision par satellite et sur IP, en qualité numérique et HD. Depuis 2011, M7 Group fournit également des services large bande et de téléphonie à ses clients aux Pays-Bas et en Belgique. M7 Platform Services fournit aux télédiffuseurs des solutions de distribution de bout en bout pour la réception de la télévision directe par satellite, de la télévision par câble et de la télévision sur IP.

Pour plus d’informations : www.m7group.eu

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.