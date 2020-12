Neuboron Medtech, fournisseur de solutions complètes BNCT, conclut un accord de joint-venture avec TAE Life Sciences, renforçant ainsi l'influence mondiale de Neuboron

NANJING, Chine--(BUSINESS WIRE)--Neuboron Therapy System (NTS), une filiale à 100% de Neuboron Medtech, a annoncé aujourd'hui qu'elle a approuvé une prise de participation minoritaire d'environ 10 millions de dollars US de TAE Life Sciences (TLS), un fabricant américain de premier plan d'accélérateurs tandems isolés sous vide, pour former une joint-venture à capital international. La participation de TAE Life Sciences renforcera la chaîne d'approvisionnement de NTS pour son NeuPexTM, le système de thérapie par capture de neutrons par le bore (AB-BNCT) basé sur un accélérateur de NTS. La nouvelle joint-venture devrait étendre l'influence mondiale de Neuboron Therapy System et accélérer le déploiement de NeuPexTM au profit des patients atteints de cancer dans le monde entier.

"Neuboron Medtech, établi en 2014 à Nanjing, en Chine, est le fournisseur de solutions complètes BNCT le plus prometteur ainsi que le développeur du système BNCT basé sur l'accélérateur (AB-BNCT), du système de planification du traitement, du moteur de dose basé sur Monte-Carlo et des transporteurs de bore ciblant les tumeurs, entre autres. Neuboron Medtech a déployé plus de 500 technologies brevetées et protégées par la propriété intellectuelle dans sa solution totale BNCT. Nous avons créé Neuboron Therapy System en 2017 pour nous concentrer sur le développement et la commercialisation de NeuPexTM pour le marché mondial. Le NeuPexTM peut efficacement délivrer un faisceau de neutrons de haute qualité en utilisant des protons de faible énergie provenant d'accélérateurs électromagnétiques (par exemple, RFQ) ou électrostatiques (par exemple, tandem). Cette joint-venture démontre une collaboration approfondie entre les principaux acteurs de l'équipement médical haut de gamme pour lutter ensemble contre les cancers pour tous les êtres humains", a déclaré le professeur Yuan-Hao Liu, scientifique en chef et PDG de Neuboron.

"Neuboron Medtech a construit un solide écosystème mondial pour le développement de la BNCT au cours des six dernières années sous la direction du professeur Yuan-Hao Liu, qui a accumulé, des recherches fondamentales de la BNCT aux études cliniques, près de 20 ans de riche expérience. Il joue également un rôle clé dans la communauté mondiale de la BNCT. Avec cette nouvelle joint-venture, TAE Life Sciences deviendra sans aucun doute un fournisseur fiable d'accélérateur de particules pour NeuPexTM, et jouera un rôle précieux dans l'écosystème mondial de la BNCT. Notre collaboration avec TAE Life Sciences au cours des quatre dernières années a été très agréable. Je pense que cette joint-venture va approfondir notre partenariat à long terme dans le domaine de la BNCT. Au nom du conseil d'administration de Neuboron Medtech, j'aimerais souhaiter la bienvenue à TAE Life Sciences sur le tapis rouge", a déclaré le Dr. Chih Chen, co-fondateur de Neuboron Medtech et ancien vice-président de GE.

Neuboron Therapy System installe actuellement un NeuPexTM au centre BNCT de l'hôpital humanitaire de Xiamen et prévoit de lancer un essai clinique au cours du second semestre 2021. Équipé de trois salles de traitement (deux horizontales et une verticale), le centre BNCT de Xiamen est à ce jour la plus grande installation de traitement BNCT par accélérateur au monde, qui servira également de port international pour la recherche et les études cliniques mondiales sur la BNCT prochainement. Grâce à la participation de son nouveau partenaire, Neuboron Medtech devrait permettre à un plus grand nombre de patients atteints de cancer dans le monde de bénéficier des avantages de la BNCT.

À propos de la BNCT

La thérapie de capture des neutrons par le bore (BNCT) est une technologie nouvellement reconnue pour le traitement précis du cancer. Connue comme un traitement par ions lourds au niveau cellulaire, la BNCT a démontré une efficacité clinique prometteuse dans le traitement des cancers récurrents, invasifs, métastatiques et non traitables, en particulier les cancers de la tête et du cou, les tumeurs cérébrales et les mélanomes malins. Dans le cadre du traitement de la BNCT, un patient reçoit d'abord une perfusion d'un médicament ciblé contenant du bore 10B, qui est un isotope de bore stable et non toxique. Le médicament ciblé peut s'accumuler de manière sélective dans les cellules tumorales. Après la perfusion, une irradiation externe avec un faisceau de neutrons épithermiques directionnel de faible énergie est appliquée à la région de la tumeur. L'irradiation neutronique déclenche la réaction de capture nucléaire du 10B (principalement absorbé par les cellules cancéreuses) et libère deux ions lourds de haute énergie (4He et 7Li) qui se déplacent dans un rayon de 10 micromètres (proche de la taille d'une cellule). Les ions lourds peuvent détruire la double hélice de l'ADN des cellules cancéreuses tout en limitant les dommages aux cellules normales environnantes.

En tant que système BNCT basé sur l'accélérateur du NTS, NeuPexTM n'est actuellement pas disponible pour un usage commercial car il doit encore être approuvé par l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) de Chine, ni par l'Administration américaine des aliments et des médicaments.