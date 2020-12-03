Rimini Street獲得三份巴西公共部門的合約，將為Oracle和SAP企業軟體系統提供支援

拉斯維加斯和聖保羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，該公司已獲得三份獨立的合約，將為與巴西政府的立法、行政和司法部門有關的機構提供企業軟體支援服務，特別是眾議院、最高勞工法院及巴西獨立的社會服務機構巴西出口投資促進局(APEX Brasil)。巴西政府的公共採購流程已經落實到位，可確保公共部門組織以透明、高效率且確保規模經濟和公共資源最佳化的方式與供應商合作。

Rimini Street將滿足公共部門對成本最佳化的需求

2019年，負責整個巴西預算規劃的經濟部發布了一項規定——規範性指示01和02——要求所有公共部門組織從總體仔細評估其IT成本，包括技術支援服務和IT系統供應商，以確保最佳的成本效益比。在這些規定之前，巴西聯邦審計法院(TCU)發布了2018年的一項決定（第2,569/2018號裁決），而該法院負責監督並確保公共單位明智而審慎地使用其資金以及專門針對這些資金已展開的活動和項目。該裁決指出主要IT供應商採用的某些商業慣例可能會對公共行政部門造成損失，並指導各機構尋求有利於競爭的替代方案。

該規定還要求巴西聯邦公共行政部門應優先改善為其公民提供的服務，以確保在規模達80億雷亞爾的資訊通訊技術(ICT)領域針對這些服務進行的投資能夠滿足更廣泛的公眾需求。技術在政府與公民之間的關係中發揮著根本性的作用，因此，投向技術的資源需要極其出色的透明化管理。

Rimini Street進入巴西公共部門市場之前，當地並未進行Oracle或SAP系統支援服務公開競標，原因在於唯一可用的支援服務方案歸由原始軟體供應商及其合作夥伴提供。如今，Rimini Street已進入支援服務提供者的官方名單，並提供了一種替代解決方案，該解決方案可透過更具競爭力的價值主張更有效地滿足巴西公共部門單位的需求，其中這種價值主張有助於組織盡可能利用其軟體投資，並提供原始供應商通常無法提供的一流企業支援服務經驗。

儘管巴西是在技術上投入最多的國家之一，但這些支出通常無法轉化為創新能力——根據世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization)的資料，巴西在全球創新指數(Global Innovation Index)中排名第66位（共129個國家）。而且，根據一些產業分析公司的資料，許多組織將大約90%的資金用於持續營運或「保持業務的正常運轉」，僅留10%的資金用於推動創新計畫。這種資金分配模式使資訊長們在為關鍵支出創新尋找更多預算以幫助其業務發展並獲得競爭優勢方面面臨的挑戰與日俱增。

Rimini Street拉丁美洲總經理Edenize Maron表示：「巴西的創新能力比以往任何時候更需要在競爭力方面實現重大飛躍。最佳化IT資源、減少不必要的IT支出並將這些資金轉投到優先工作，對於公民營組織走出當前危機並在全球疫情下逆行而上變得更加強大極為重要。來自巴西公共領域的這些合約，將使我們能夠向政府部門提供同於Rimini Street已向包括100多家巴西組織在內的全球逾3,700家公司提供的成本節約和效率益處。」

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過3,700家全球性組織、財星500大企業、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪https://www.riministreet.com，透過@riministreet在Twitter上關注我們，並透過Facebook和LinkedIn掌握我們的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，COVID-19疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範COVID-19疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求；我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street將於2020年11月5日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

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