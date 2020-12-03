Rimini Street获得三份巴西公共部门的合同，将为Oracle和SAP企业软件系统提供支持

拉斯维加斯和圣保罗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日宣布，该公司已获得三份独立的合同，将为与巴西政府的立法、行政和司法部门有关的机构提供企业软件支持服务，特别是众议院、最高劳工法院及巴西独立的社会服务机构巴西出口投资促进局(APEX Brasil)。巴西政府的公共采购流程已经落实到位，可确保公共部门组织以透明、高效且确保规模经济和公共资源最优化的方式与提供商合作。

Rimini Street将满足公共部门对成本优化的需求

2019年，负责整个巴西预算规划的经济部发布了一项规定——规范性指示01和02——要求所有公共部门组织从总体仔细评估其IT成本，包括技术支持服务和IT系统提供商，以确保最佳的成本效益比。在这些规定之前，巴西联邦审计法院(TCU)发布了2018年的一项决定（第2,569/2018号裁决），而该法院负责监督并确保公共单位明智而审慎地使用其资金以及专门针对这些资金的已开展的活动和项目。该裁决指出主要IT提供商采用的某些商业惯例可能会对公共行政部门造成损失，并指导各机构寻求有利于竞争的替代方案。

该规定还要求巴西联邦公共行政部门应优先改善为其公民提供的服务，以确保在规模达80亿雷亚尔的信息通信技术(ICT)领域针对这些服务进行的投资能够满足更广泛的公众需求。技术在政府与公民之间的关系中起着根本性的作用，因此，投向技术的资源需要极其出色的透明化管理。

Rimini Street进入巴西公共部门市场之前，当地并未进行Oracle或SAP系统支持服务公开竞标，原因在于唯一可用的支持服务方案归由原始软件供应商及其合作伙伴提供。如今，Rimini Street已进入支持服务提供商的官方名单，并提供了一种替代解决方案，该解决方案可通过更具竞争力的价值主张更有效地满足巴西公共部门单位的需求，其中这种价值主张有助于组织尽可能利用其软件投资，并提供原始供应商通常无法提供的一流的企业支持服务经验。

尽管巴西是在技术上投入最多的国家之一，但这些支出通常无法转化为创新能力——根据世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization)的数据，巴西在全球创新指数(Global Innovation Index)中排名第66位（共129个国家）。而且，根据一些行业分析公司的数据，许多组织将大约90%的资金用于持续运营或“保持业务的正常运转”，仅留10%的资金用于推动创新计划。这种资金分配模式使首席信息官们在为关键支出创新寻找更多预算以帮助其业务发展并获得竞争优势方面面临的挑战与日俱增。

Rimini Street拉丁美洲总经理Edenize Maron表示：“巴西的创新能力比以往任何时候更需要在竞争力方面实现重大飞跃。优化IT资源、减少不必要的IT支出并将这些资金转投到优先工作，对于公共和私营组织走出当前危机并在全球疫情下逆行而上变得更加强大至关重要。来自巴西公共领域的这些合同，将使我们能够向政府部门提供同于Rimini Street已向包括100多家巴西组织在内的全球逾3,700家公司提供的成本节约和效率益处。”

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。截至目前，已有来自各行各业的超过3,700家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问https://www.riministreet.com，通过@riministreet在Twitter上关注我们，并通过Facebook和LinkedIn关注我们。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长计划的期望以及我们对此类计划的投资的陈述。这些陈述是基于各种假设和管理层当前的期望，并非对实际业绩的预测，也不是对历史事实的陈述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于，COVID-19疫情的时长和疫情对我们业务的运营和财务影响及相关的经济影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施；扰乱我们的业务、我们现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及我们能否从运营中产生现金流，以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求；我们发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用我们最近推出产品和服务的情况，包括我们的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street将于2020年11月5日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的风险，Rimini Street呈报的Form 10-K未来年报、Form 10-Q季报、Form 8-K当前报告，以及Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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