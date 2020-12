Uber, Rivian, JetBlue, Cabify, et Boom Supersonic signent l’Engagement Climat

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, à l’occasion du Web Summit 2020, Amazon (NASDAQ : AMZN) et Global Optimism ont annoncé que Boom Supersonic, Cabify, JetBlue, Rivian, et Uber avaient rejoint l’Engagement Climat (The Climate Pledge), un engagement qui consiste à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 — avec dix ans d'avance sur l'objectif de 2050 de l'Accord de Paris.

Ces nouveaux signataires de l'Engagement Climat acceptent de :

mesurer et déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre sur une base régulière ;

mettre en œuvre des stratégies de décarbonation en phase avec l’Accord de Paris à travers des modifications réelles de l’entreprise et des innovations, y compris des améliorations en matière d’efficience, d’énergie renouvelable, de réductions des matériaux, et d’autres stratégies d’élimination des émissions de carbone ;

neutraliser toutes les émissions restantes avec des compensations supplémentaires, quantifiables, réelles, permanentes, et bénéfiques sur le plan social, afin d’atteindre une neutralité annuelle des émissions de carbone d’ici 2040.

« En signant l'Engagement Climat, les entreprises du monde entier prennent des engagements audacieux pour protéger notre planète contre les impacts dévastateurs liés au changement climatique », a déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon. « Le secteur des transports joue un rôle crucial dans l’accélération de nos objectifs de réduction du carbone, et nous souhaitons la bienvenue à Boom, Cabify, JetBlue, Rivian et Uber, à l’heure où ces entreprises nous rejoignent dans cette aventure en direction de la neutralité carbone d’ici 2040. Les 18 entreprises qui ont à ce jour signé l’Engagement Climat prouvent leur leadership dans l’indispensable transition vers une économie à faible empreinte carbone, qui contribuera à préserver l’environnement pour les générations futures. »

Boom redéfinit les vols commerciaux en proposant à nouveau des voyages supersoniques. Overture, l’avion de ligne historique de Boom, est conçu conformément aux normes les plus élevées du secteur en matière de vitesse, de sécurité et de durabilité. En février 2020, la société a annoncé que le programme de test de son démonstrateur XB-1 serait neutre en carbone, grâce à l’utilisation de carburants aviation durables, ainsi qu’à une compensation carbone de haute qualité et contrôlée. Boom s’engage également à faire d’Overture un avion neutre en carbone dans le cadre de son développement, de ses tests et de son fonctionnement, et la société est membre de plusieurs organisations qui œuvrent en faveur de l’accélération de l’adoption et de la fourniture de carburants aviation durables pour le secteur du transport aérien. En vue de concrétiser sa vision consistant à rendre le monde plus accessible, Boom considère la vitesse et la durabilité comme des objectifs compatibles.

« Dans le cadre de la création de l’avion le plus rapide au monde, Boom adopte une approche globale en matière de durabilité. Ayant fait de la durabilité une priorité pour l’entreprise depuis le premier jour, nous avons été en mesure d’établir les bonnes pratiques en matière de protection environnementale dans nos programmes depuis le début », a déclaré Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom. « Nous sommes ravis de rejoindre l’Engagement Climat, et de veiller à ce que la vitesse et la durabilité soient compatibles. »

Cabify est la première et unique application de mobilité urbaine en Europe et en Amérique latine qui soit neutre en carbone, en compensant 100 % du total des émissions de carbone générées – à partir de ses opérations d’entreprises et pour chaque trajet réservé via l’application. En outre, Cabify mesure et réduit rigoureusement les émissions de son activité d’entreprise, et entend électrifier sa flotte de transport en Espagne et en Amérique latine — d’ici 2025 et 2030, respectivement — afin de réduire ses émissions de carbone. La société se focalise sur le renforcement des protections environnementales ainsi que sur la promotion des énergies renouvelables, en œuvrant dans le cadre d’initiatives de grande ampleur au Chili, au Pérou et au Brésil, qui utilisent des solutions telles que la technologie blockchain pour la compensation carbone.

« L’efficience de la mobilité urbaine constitue un élément clé dans la lutte contre le changement climatique », a déclaré Juan de Antonio, fondateur et PDG de Cabify. « Cabify entend faire partie de la solution, et c’est pourquoi, pour la troisième année consécutive, nous nous engageons à compenser les émissions de carbone générées par nos usagers et nos opérations, tout en continuant de soutenir l’électrification des flottes avec lesquelles nous travaillons. Nous sommes ravis de rejoindre l’Engagement Climat afin de maintenir notre transparence quant à notre parcours de durabilité. »

JetBlue est la première compagnie aérienne à rejoindre l’Engagement Climat, et ceci réaffirme l’engagement de la société consistant à prendre des mesures afin de réduire son impact climatique. En juillet 2020, JetBlue est devenue la première et l’unique compagnie aérienne américaine à atteindre la neutralité carbone pour l’ensemble de ses vols domestiques. Elle entend désormais redoubler d’efforts pour compenser plus de 7 millions de tonnes métriques d’émissions de CO2 chaque année — soit l’équivalent annuel du retrait de plus de 1,5 million de véhicules de tourisme sur les routes. JetBlue considère la compensation carbone comme une passerelle, à l’heure où la compagnie aérienne continue d’intensifier son utilisation des technologies à faible empreinte carbone, telles que les carburants aviation durables, et de mettre en œuvre des avions et des opérations plus économiques en carburant. JetBlue a lancé ses vols réguliers depuis l’aéroport international de San Francisco en juillet 2020, en utilisant un type de carburant aviation durable, qui permet de réduire jusqu’à 80 pour cent les émissions de CO2, avant un mélange avec le kérosène traditionnel.

« Le transport aérien connecte les individus, les cultures, et soutient une économie mondiale. Notre engagement en faveur de la durabilité est devenu encore plus important à l'heure où nous préparons notre société à une nouvelle réalité climatique », a déclaré Robin Hayes, PDG de JetBlue. « Nous sommes fiers de rejoindre l'Engagement Climat, et de nous joindre à une communauté d'organisations partageant le même état d'esprit, déterminées à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040. La crise climatique demeure l'une des plus grandes menaces auxquelles notre industrie est confrontée. Notre planète change aujourd'hui physiquement, tout comme les attentes de nos clients, membres d'équipe, et investisseurs. L'heure est venue de rebâtir les opérations de manière plus durable, notamment en adoptant un carburant aviation durable, ainsi qu'en fixant des stratégies claires pour réduire les émissions nettes de CO2 générées par l'aviation. »

Rivian lance actuellement une gamme de véhicules axés sur l'aventure, ainsi que des fourgons spécifiquement destinés aux applications de livraison du dernier kilomètre pour Amazon. Les produits lancés par la société, les véhicules R1T et R1S, offrent une combinaison unique alliant performance, capacité tout-terrain, et fonctionnalité. Ces véhicules recourent au châssis roulant de la société, et seront produits dans l'usine de fabrication de Rivian située à Normal, dans l'Illinois, le début des livraisons aux clients étant prévu pour juin 2021.

« Rivian a été créée pour contribuer au type de futur que méritent nos enfants et petits-enfants. L'engagement de Rivian en faveur d'une production de véhicules durables dans nos produits de consommation et fourgons commerciaux est animé par cet objectif clé », a déclaré RJ Scaringe, fondateur et PDG de Rivian. « Remédier au changement climatique exige des individus et des industries entières qu'ils se rassemblent pour créer des solutions permettant de transformer les mentalités des consommateurs, et d'inspirer les autres sociétés afin qu'elles changent fondamentalement leur manière de fonctionner. Nous sommes heureux de rejoindre la communauté de l'Engagement Climat, qui partagera des connaissances, idées et bonnes pratiques dans le cadre de cette mission cruciale. »

Uber s'est engagée à devenir une plateforme totalement zéro émission d'ici 2040, avec 100 % des courses effectuées en véhicules zéro émission, en transports publics, ou par des moyens de micro-mobilité tels que les vélos et trottinettes. Uber avait précédemment fixé un objectif consistant à effectuer 100 % des courses en véhicules électriques (VE) d'ici 2030 dans les villes américaines, canadiennes et européennes. Uber s'est également engagée à atteindre zéro émissions nettes pour ses opérations d'entreprise d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, Uber développe l'option Uber Green afin de faciliter pour les clients le choix de véhicules hybrides ou électriques ; alloue 800 millions USD de ressources pour aider plusieurs centaines de milliers de conducteurs à adopter les VE d'ici 2025 ; investit dans son réseau multimodal pour proposer des alternatives durables aux voitures personnelles ; tout en faisant preuve de transparence et de responsabilité auprès du public.

« Comme nous l'avons annoncé en septembre, Uber saisit la période actuelle comme une opportunité d'opérer une reprise verte après la pandémie », a déclaré Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber. « Nous invitons toutes les entreprises de la planète à rejoindre l'Engagement Climat, et à prendre des mesures pour réduire leur impact environnemental. Ensemble, nous pouvons répondre de manière plus agressive au défi urgent du changement climatique. »

« L'Accord de Paris a fixé une feuille de route unificatrice pour tous les pays et tous les individus afin de répondre à la crise climatique en prenant des mesures », a déclaré Christiana Figueres, ancienne responsable du changement climatique des Nations unies, et depuis partenaire fondatrice de Global Optimism. « En rejoignant l’Engagement Climat, les signataires ne se contentent pas de formuler une déclaration d'engagement en faveur du futur, ils ouvrent la voie à des actions et à des investissements significatifs qui créeront des emplois, encourageront l'innovation, régénéreront l'environnement naturel et aideront les consommateurs à acheter des produits plus durables ».

Race To Zero est une campagne mondiale soutenue par l'Engagement Climat visant à mobiliser le leadership et le soutien des entreprises, villes, régions et investisseurs, pour une reprise saine, résiliente et zéro carbone. Race to Zero s'associe avec l'événement Web Summit dans le cadre de la conférence virtuelle de cette année, qui aura lieu du 2 au 4 décembre, pour souligner combien il est important que les entreprises se réunissent..

En 2019, Amazon et Global Optimism ont cofondé l’Engagement Climat, qui vise à honorer l’Accord de Paris sur le climat avec 10 ans d’avance sur les objectifs, et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. Dix-huit organisations ont désormais signé l’Engagement climat : Amazon, Best Buy, Boom, Cabify, Henkel, Infosys, JetBlue, McKinstry, Mercedes-Benz, Oak View Group, Real Betis, Reckitt Benckiser (RB), Rivian, Schneider Electric, Siemens, Signify, Uber, et Verizon. Ces sociétés envoient ainsi un signal fort : il faut s'attendre à une croissance rapide de la demande en produits et services contribuant à réduire les émissions de carbone. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.theclimatepledge.com.

À propos d’Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : une focalisation sur le client plutôt que sur la concurrence, une passion pour l’invention, un engagement envers l’excellence opérationnelle et une réflexion à long terme. Les commentaires des consommateurs, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa figurent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour en savoir plus, consultez www.amazon.com/about.

À propos de Global Optimism

Global Optimism existe pour accélérer le changement transformationnel à l’échelle de tous les secteurs. La réalisation d’un avenir sans émission n’est pas un défi inatteignable. C’est un futur que nous devons préparer dès maintenant. Toutes les évaluations scientifiques révèlent que pour atteindre l’objectif de neutralité des émissions d’ici 2050, pour maintenir le réchauffement mondial en deçà de 1,5 degré Celsius, nous devons réduire de moitié nos émissions entre 2020 et 2030. On ne pourra résoudre la crise climatique que si tous les individus, où qu’ils se trouvent, font leur part du travail. Nous travaillons avec des collectifs de tous les secteurs qui partagent nos idées et qui souhaitent investir dans les choix nécessaires pour accomplir ce parcours difficile et constructif. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://globaloptimism.com/.

