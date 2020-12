TYSONS, Virginia--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC) oggi ha annunciato l’avvio di una collaborazione strategica ampliata con Microsoft finalizzata a offrire un’esperienza del luogo di lavoro più personalizzata, intelligente, sicura e moderna, aiutando così le aziende a far fronte rapidamente alle sfide aziendali sempre più complesse e alle esigenze in evoluzione di clienti e dipendenti.

DXC e Microsoft stanno unendo le forze per sviluppare una soluzione e una suite di servizi che aiuteranno le aziende a mettere in grado i loro dipendenti di svolgere le loro mansioni in un ambiente e con modalità moderni e far sì che i dipendenti dei clienti possano operare in modo sicuro e integrato sempre, ovunque e con qualsiasi dispositivo.

Con la piattaforma DXC MyWorkStyle™, DXC porta nella collaborazione il modello per la moderna esperienza di lavoro e la clientela più vasta in questo segmento.

