DXC Technology et Microsoft décident de collaborer pour proposer aux entreprises mondiales une expérience de travail plus personnalisée, plus intelligente, plus sécuritaire et plus moderne

TYSONS, Virginie--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC) a annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique élargie avec Microsoft destinée à proposer une expérience de travail plus personnalisée, plus intelligente, plus sécuritaire et plus moderne ayant pour but d'aider les entreprises à faire face aux défis commerciaux en rapide évolution et de répondre aux besoins de leurs clients et de leur personnel.

DXC et Microsoft conjuguent leurs efforts pour fournir une solution et une suite de services qui permettront aux entreprises de proposer à leur personnel une expérience de travail moderne et garantir que le personnel de leur clientèle puisse travailler de manière transparente et sécurisée, à tout moment, en tout lieu et sur tout type d'équipement.

Sous le nom de DXC MyWorkStyle™, DXC offre un milieu de travail doté de la plus grande base installée de clients et du blueprint de l'expérience moderne. Dans le cadre de cette collaboration, Microsoft et DXC travailleront conjointement pour co-développer et fournir cette solution, en exploitant l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine à partir de millions de points de données et créer ainsi une expérience moderne en milieu de travail.

DXC et Microsoft regrouperont des technologies de pointe, des ingénieurs et des architectes afin d'améliorer la plateforme DXC MyWorkStyle. Cette plateforme permettra d'exploiter la suite de services de Microsoft, notamment Microsoft 365 et Teams, Dynamics 365 et Power Platform.

Notre objectif est d'offrir collectivement aux clients une expérience de travail de niveau supérieur et de libérer une valeur supplémentaire en milieu de travail. Le partenariat de DXC avec Microsoft change la donne, car les deux entreprises s'engagent à changer définitivement l'avenir du travail. DXC sera le client prioritaire qui créera une expérience moderne en milieu de travail. DXC travaille déjà à la mise en place et à l'adoption de la plateforme DXC MyWorkStyle afin de créer une meilleure expérience pour son propre personnel, à l'échelle mondiale.

À titre de premier fournisseur mondial de services en milieu de travail, DXC accompagne plus de 1 000 clients en milieu de travail dans 67 pays. La société gère virtuellement plus de 7,2 millions d'équipements et 1,3 million d'ordinateurs de bureau, soit près de deux fois plus que son principal concurrent. DXC gère également plus de 8,2 millions de sièges Microsoft Office 365 et Teams et répond à plus de 40 millions de demandes d'assistance chaque année dans 56 langues.

« Nous sommes très enthousiastes à l'égard de notre activité en milieu de travail moderne et de notre partenariat avec Microsoft », a déclaré Mike Salvino, président et CEO de DXC. Le monde du travail a définitivement changé et le travail virtuel est désormais un « must » pour toutes les entreprises. C'est une excellente occasion pour les clients de Microsoft et de DXC d'aider leur personnel à travailler sans interruption et d'offrir une expérience de travail véritablement virtuelle et moderne qui permette davantage de productivité, de participation et de connexion avec leurs collègues.

« En recherchant des alternatives stratégiques au cours des derniers mois, nous nous sommes rendus compte que le maintien de cette activité permet de définir l'avenir du travail et de générer encore plus de valeur pour nos clients et notre personnel ».

« Les entreprises clientes accélèrent le déploiement de services nuagiques afin d'améliorer l'expérience du personnel, faciliter la prise de décision basée sur des données et engager les clients dans de nouvelles voies », a déclaré Judson Althoff, vice-président exécutif des activités commerciales mondiales de Microsoft. « Nous sommes enthousiasmés par cette collaboration renforcée avec DXC qui permettra aux entreprises clientes de faire évoluer leurs stratégies nuagiques et de réaliser leur transformation commerciale ».

