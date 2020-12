SUNNYVALE, Calif., VS & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van informatietechnologie, consulting en bedrijfsprocessen, heeft vandaag aangekondigd dat het heeft een meerjarig contract binnengehaald van Verifone, een wereldleider in betalings- en commerce-oplossingen, om de flexibiliteit van zijn clouddienstenaanbod te vergroten.

Wipro zal nieuwe functies, mogelijkheden en interfaces ontwikkelen voor Verifone’s Cloud Services-aanbod, waardoor naadloze en flexibele transactieverwerking voor het bedrijf mogelijk wordt. Door gebruik te maken van zijn wereldwijde technische ondersteuningsteam, zal Wipro de time-to-market voor Verifone versnellen door het te helpen bij het transformeren van zijn klantenpartnerschappen.

“Kooppatronen zijn verstoord door de pandemie en de betalingssector ondergaat een revisie, versneld door de geldloze economie en contactloze betalingen. We kijken ernaar uit om Verifone te ondersteunen bij het navigeren door deze opwaartse trend en meer waarde te brengen door onze diepgaande expertise in Cloud Engineering-aanbiedingen”, aldus Harmeet Chauhan, Senior Vice President Engineering and R&D Services bij Wipro Limited.

