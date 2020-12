SUNNYVALE, California, Stati Uniti e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), un prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato oggi di avere stilato un contratto pluriennale con Verifone, leader globale quanto a soluzioni per il commercio e i pagamenti, per conferire agilità ai suoi servizi sul cloud.

Wipro svilupperà nuove funzionalità, capacità e interfacce per il portafoglio di soluzioni per il cloud di Verifone permettendole di elaborare le transazioni in modo flessibile e integrato. Attraverso il suo team globale per l’assistenza alla progettazione, Wipro accelererà i tempi di commercializzazione aiutando Verifone a trasformare i propri rapporti di collaborazione con i suoi clienti.

