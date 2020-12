AM Best Afirma Ratings de Crédito da BTG Pactual Resseguradora S.A.

OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--A AM Best afirmou o Rating de Força Financeira B ++ (Bom) e o Rating de Crédito de Longo Prazo "bbb" da BTG Pactual Resseguradora S.A. (BTG Re) (Brasil). A perspectiva dos Ratings de Crédito permanece estável.

Os ratings de crédito refletem a solidez do balanço patrimonial da BTG Re, categorizada pela AM Best como muito forte, bem como desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriado.

A BTG Re é uma resseguradora local no Brasil, atuando predominantemente no segmento de garantia e, mais recentemente, no segmento agrícola. O controlador da empresa, Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual), forneceu suporte de capital no passado e continua a fornecer suporte operacional e recursos de gestão de risco.

Devido à redução nas taxas de juros no Brasil, a BTG Re aumentou a alocação em sua carteira de investimentos para títulos sem ratings, o que acabou levando a uma queda em seu Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR). Embora a AM Best reconheça que a avaliação da solidez do balanço patrimonial da BTG Re esteja na faixa muito forte, o que representa uma revisão para baixo da avaliação como mais forte no ano anterior, as alocações de investimento têm potencial para enfraquecer ainda mais os índices de BCAR da BTG Re, posteriormente impactando os ratings. Constituem fatores atenuantes o suporte da controladora, que poderia vir, caso necessário, na forma de uma recompra rápida desses títulos e os limites regulatórios que restringem os investimentos em ativos menos líquidos e mais arriscados na parte da carteira que dá suporte às reservas técnicas.

Também estão refletidos nos ratings da BTG Re o impacto do perfil de crédito do BTG Pactual e o ambiente macroeconômico desafiador, porém com lenta melhora, no Brasil. A pandemia global paralisou a recuperação econômica, mas novos sinais de uma potencial recuperação começam a surgir. O BTG Pactual tem mostrado melhorias consistentes em seus resultados e solidez de crédito, que podem ser vistos em seu índice da Basiléia de adequação de capital; no entanto, seus ratings são limitados pelo rating soberano brasileiro.

A BTG Re mantém sólidos atributos autônomos em termos de desempenho operacional, incluindo sinistralidade extremamente baixa, índice de despesas negativo e capitalização ajustada ao risco muito forte. A BTG Re tem conseguido gerar ganhos desde o início, impulsionados por resultados de underwriting e receita de investimento. A BTG Re também se beneficia de um sólido programa de retrocessão que mitiga suas exposições de underwriting; a retenção de resseguros tem sido baixa. A análise de crédito da BTG Re se beneficia da expertise do BTG Pactual, decorrente de seu longo histórico com um portfólio de grandes empresas.

Além disso, o mercado de (re) seguro do Brasil é altamente competitivo, com resseguradoras nacionais e globais acessando continuamente o mercado. A BTG Re atua essencialmente como uma resseguradora cativa para sua empresa irmã, Too Seguros SA (anteriormente conhecida como Pan Seguros SA), que é 51% detida pelo BTG Pactual e desenvolve e expande suas ofertas de produtos nos mercados locais, bem como em outros países da América Latina, cada um com suas características próprias de mercado. No Brasil, o mercado de seguro garantia continua em expansão com crescimento ancorado no segmento de títulos judiciais, com a perspectiva de longo prazo no segmento de garantias de execução, trazendo demanda incremental dos altamente necessários projetos de infraestrutura. Mais recentemente, a Too Seguros S.A. passou a atuar no ramo agrícola, cedendo prêmios à BTG Re, que por sua vez cede essa linha de negócio a players do mercado.

A AM Best continua a monitorar a solidez do balanço patrimonial da BTG Re - particularmente a carteira de investimentos - desempenho operacional, capitalização ajustada ao risco e a execução de seu produto e expansão geográfica, juntamente com o perfil de crédito de sua controladora.

O principal fator de rating que poderia levar a uma ação de rating positiva para a BTG Re é a melhoria contínua do perfil de crédito do BTG Pactual, apoiado por uma estrutura de governança corporativa mais forte do grupo. Fatores que podem impactar negativamente os ratings são a deterioração do perfil de crédito ou posição de liquidez de sua controladora, ou um declínio na capitalização ajustada ao risco (por exemplo, maior exposição a títulos sem ratings).

