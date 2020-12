A DXC Technology e a Microsoft colaboram para proporcionar uma experiência de trabalho mais personalizada, inteligente, segura e moderna para empresas globais

TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--A DXC Technology (NYSE: DXC) anunciou hoje uma colaboração estratégica expandida com a Microsoft para oferecer uma experiência de trabalho mais personalizada, inteligente, segura e moderna para ajudar as empresas a enfrentar os desafios de negócios em rápida evolução e as necessidades dos clientes e funcionários.

A DXC e a Microsoft estão unindo forças para fornecer uma solução e um conjunto de serviços que ajudarão as empresas a capacitar seus funcionários com uma experiência de trabalho moderna e para garantir que os funcionários dos clientes possam trabalhar de forma contínua e segura a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo.

Chamada DXC MyWorkStyle™, a DXC traz a maior base instalada de clientes no local de trabalho e o projeto para a experiência de trabalho moderna. Como parte da colaboração, a Microsoft e a DXC trabalharão juntas para desenvolver e entregar a solução, aproveitando a inteligência artificial e o aprendizado de máquina de milhões de pontos de dados para criar uma experiência de trabalho moderna.

A DXC e a Microsoft irão reunir tecnologia de ponta, talentos de engenharia e arquitetos para aprimorar a plataforma DXC MyWorkStyle. A plataforma aproveitará o pacote de serviços da Microsoft, incluindo Microsoft 365 e Teams, e Dynamics 365 e Power Platform.

Juntas, nosso objetivo é proporcionar aos clientes uma experiência de funcionário de próximo nível e liberar mais valor no local de trabalho. A parceria da DXC com a Microsoft é uma virada de jogo, com ambas as empresas comprometidas em mudar o futuro do trabalho para sempre. A DXC será o cliente número um, criando a experiência de trabalho moderna para eles próprios. A DXC já está trabalhando para implementar e adotar a plataforma DXC MyWorkStyle para criar uma experiência melhor para seu próprio pessoal, globalmente.

Como a maior fornecedora mundial de serviços para locais de trabalho, a DXC oferece suporte a mais de 1.000 clientes locais em 67 países. A empresa gerencia mais de 7,2 milhões de dispositivos e 1,3 milhão de desktops virtualmente, quase o dobro de seu concorrente mais próximo. A DXC também gerencia mais de 8,2 milhões de assentos do Microsoft Office 365 e Teams e responde a mais de 40 milhões de solicitações de suporte a cada ano em 56 idiomas.

“Estamos animados com nosso negócio de trabalho moderno e nossa parceria com a Microsoft”, afirmou Mike Salvino, presidente e CEO DXC. “O mundo do trabalho mudou para sempre e trabalhar virtualmente agora é uma 'obrigação' para todas as empresas. Esta é uma grande oportunidade para os clientes da Microsoft e da DXC ajudarem seus funcionários a trabalhar sem interrupções e fornecer uma experiência de trabalho verdadeiramente virtual e moderna que os permite ser mais produtivos, mais engajados e mais conectados aos seus colegas de equipe.

“À medida que exploramos alternativas estratégicas nos últimos meses, percebemos que manter esse negócio oferece a oportunidade de definir o futuro do trabalho e criar muito mais valor para nossos clientes e nosso pessoal”.

“Os clientes corporativos estão acelerando a implantação de serviços baseados em nuvem para aprimorar as experiências dos funcionários, facilitar a melhor tomada de decisões com base em percepções baseadas em dados e envolver os clientes de novas maneiras”, afirmou Judson Althoff, vice-presidente executivo de negócios comerciais mundiais da Microsoft. “Estamos entusiasmados com nossa colaboração aprimorada com a DXC, que ajudará os clientes empresariais a desenvolver suas estratégias de nuvem e realizar a transformação de seus negócios”.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão crítica, enquanto moderniza a TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas de incentivo à inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implantar o Enterprise Technology Stack para oferecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências do cliente. Saiba mais sobre a história da DXC e nosso foco nas pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology.

