PierianDx宣佈與Illumina擴大夥伴關係，在全球市場支援癌症基因體報告

聖路易--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的臨床基因體資訊學公司PierianDx今天宣佈與Illumina擴大夥伴關係，使PierianDx基因體報告解決方案能夠用於AmpliSeq™ for Illumina® Focus Panel、AmpliSeq™ for Illumina® Myeloid Panel、TruSight™ Hereditary Cancer Panel。添加上述檢測可擴大Illumina與PierianDx之間現有的關係，雙方合作關係目前涵蓋PierianDx平臺的使用，在關鍵全球市場支援TruSight Oncology 500產品陣容的基因體報告。

進行全面的NGS檢測並提供隨附的基因體報告一度只能透過向商業實驗室外送檢測才能完成。但在進行外送檢測時，醫療機構放棄了對樣本、作業時間和品質的控制。PierianDx平臺使醫療機構能在內部創建精確、及時、全面的臨床基因體報告，從而促進其精準醫學方案。

Illumina資深副總裁兼醫學長Phil Febbo博士表示：「PierianDx表明其致力於同類最佳變異報告解決方案。我們很高興能擴大夥伴關係，以涵蓋針對臨床癌症研究而最佳化的AmpliSeq™檢測。」

PierianDx開發了Clinical Genomics Workspace™，它包括直覺式的軟體和強大的臨床知識庫，該知識庫將非結構化變異資訊轉變為高度結構化和可用的臨床基因體報告。它用於全球的學術型醫療中心、癌症中心、參考實驗室、醫療機構，可幫助用戶準確、快速分類和解讀變異，以生成可供醫生閱讀的報告。

Intermountain Healthcare副總裁、精準醫學和基因體學主任Lincoln Nadauld解釋道：「與PierianDx的夥伴關係使我們能夠加強變異分類、加快鑑別標靶治療藥物，並為我們的病患擴大臨床試驗機會，從而推進精準醫學方案。」

關於PierianDx

PierianDx於2014年在聖路易華盛頓大學成立，專注於促進癌症診斷，使全世界醫療系統、實驗室和病患更容易獲得標靶治療藥物。其業界領先的臨床基因體學技術、CAP和CLIA認證實驗室、IVD就緒知識庫和報告解決方案、專業知識，為臨床治療各領域提供了整合度、可信賴度和合作性最高的方法。從實驗室基因體定序和生物醫學資訊學，到病患床邊的報告和決策支援，PierianDx促進了基因體學在臨床治療中的應用，並且加強對抗體細胞癌症和遺傳性生殖系疾病。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.pieriandx.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。