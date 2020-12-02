PierianDx宣布与Illumina扩大伙伴关系，在全球市场支持癌症基因组报告

圣路易斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的临床基因组信息学公司PierianDx今天宣布与Illumina扩大伙伴关系，以使PierianDx基因组报告解决方案可用于AmpliSeq™ for Illumina® Focus Panel、AmpliSeq™ for Illumina® Myeloid Panel、TruSight™ Hereditary Cancer Panel。添加上述套检可扩展Illumina与PierianDx之间现有的关系，该关系目前涵盖PierianDx平台的使用，以支持TruSight Oncology 500产品阵容在关键全球市场中的基因组报告。

进行一次全面的NGS检测并提供随附的基因组报告一度只能通过向商业实验室外送检测才能完成。但在进行外送检测时，医疗机构放弃了对样品、周转时间、品质的控制。PierianDx平台使医疗机构能在内部创建精确、及时、全面的临床基因组报告，从而加快其精准医学项目。

Illumina高级副总裁兼首席医学官Phil Febbo博士表示：“PierianDx表明其致力于同类最佳变异报告解决方案。我们很高兴能扩大伙伴关系，以涵盖针对临床癌症研究而优化的AmpliSeq™套检。”

PierianDx开发了Clinical Genomics Workspace™，它包括直观的软件和强大的临床知识库，该知识库将非结构化变异信息转换为高度结构化和可用的临床基因组报告。它用于全球的学术型医疗中心、癌症中心、参考实验室、医疗机构，可帮助用户准确、快速分类和解读变异，以生成医生可读的报告。

Intermountain Healthcare副总裁、精准医学和基因组学主任Lincoln Nadauld解释道：“我们与PierianDx的伙伴关系使我们能够通过增强变异分类、加快识别靶向治疗药物、为我们的患者扩大临床试验机会，从而推进精准医学项目。”

关于PierianDx

PierianDx于2014年在圣路易斯华盛顿大学成立，专注于促进癌症诊断，使全世界医疗系统、实验室和患者更容易获得靶向治疗药物。其行业领先的临床基因组学技术、CAP和CLIA认证实验室、IVD就绪知识库和报告解决方案、专业知识，为临床治疗各领域提供了集成度、可信赖度和协作性最高的方法。从实验室基因组测序和生物医学信息学，到患者床边的报告和决策支持，PierianDx促进了基因组学在临床治疗中的应用，加快了抗击躯体癌症和遗传性种系疾病的斗争。如需了解更多信息，请访问www.pieriandx.com

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