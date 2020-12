Spółka Rimini Street wygrała trzy przetargi w brazylijskim sektorze publicznym na obsługę systemów oprogramowania korporacyjnego Oracle i SAP

Rimini Street Awarded Three Brazilian Public Sector Contracts to Support Oracle and SAP Enterprise Software Systems (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS i SĂO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że przyznano jej trzy oddzielne kontrakty na świadczenie wsparcia dla oprogramowania korporacyjnego na rzecz agencji powiązanych z organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej rządu brazylijskiego, a konkretnie na rzecz Izby Deputowanych, Naczelnego Sądu Pracy oraz niezależnej agencji usług społecznych APEX Brasil. Procedury zamówień publicznych w Brazylii zostały wprowadzone w celu zapewnienia, że organizacje sektora publicznego współpracują z dostawcami w sposób przejrzysty, efektywny, zapewniający ekonomię skali i najlepszą optymalizację zasobów publicznych.

Rimini Street wychodzi naprzeciw potrzebom sektora publicznego w zakresie optymalizacji kosztów

W roku 2019 Ministerstwo Gospodarki, które jest odpowiedzialne za planowanie całkowitego budżetu Brazylii, wydało polecenie - Instrukcje Normatywne 01 i 02 - zobowiązujące wszystkie organizacje sektora publicznego do starannej oceny ogólnych kosztów IT, w tym usług wsparcia technicznego i dostawców systemów informatycznych, w celu zapewnienia najbardziej korzystnego stosunku kosztów do korzyści. Rozporządzenia te zostały poprzedzone decyzją z 2018 r. (orzeczenie 2.569/2018) wydaną przez Tribunal de Contas da União (TKU), który jest odpowiedzialny za nadzór i zapewnienie, że podmioty publiczne wydatkują swoje środki w sposób rozsądny oraz że przeznaczają je działania i elementy, na które właśnie te fundusze zostały przeznaczone. Orzeczenie to wykazało, że niektóre praktyki handlowe stosowane przez głównych dostawców usług informatycznych mogą powodować straty dla administracji publicznej, co z kolei zmotywowało wspomniane instytucje do poszukiwania korzystniejszych alternatyw, sprzyjających konkurencyjności.

Polecenie to przewiduje również, że brazylijska federalna administracja publiczna traktuje priorytetowo kwestię poprawy usług dla swoich obywateli, zapewniając, że inwestycje poczynione w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) o wartości 8 miliardów reali brazylijskich na rzecz tych usług przyczynią się do zaspokojenia szerszych potrzeb społecznych. Technologia odgrywa zasadniczą rolę w relacjach między rządem a obywatelami, dlatego też przeznaczane na nią zasoby muszą być zarządzane w sposób niezwykle przejrzysty.

Przed wprowadzeniem Rimini Street na rynek brazylijskiego sektora publicznego nie było żadnych publicznych ofert obsługi systemów Oracle lub SAP, ponieważ jedyne dostępne możliwości wsparcia oferowane były przez pierwotnych dostawców oprogramowania i ich partnerów. Obecnie Rimini Street znajduje się na oficjalnej liście dostawców pomocy technicznej, oferując alternatywne rozwiązanie, które może skuteczniej zaspokoić potrzeby brazylijskich podmiotów sektora publicznego, a to dzięki bardziej konkurencyjnej ofercie wartości dodanej, która pomaga organizacjom zmaksymalizować ich inwestycje w oprogramowanie i zapewnia wsparcie dla przedsiębiorstw na poziomie premium, które nie jest zazwyczaj oferowane przez pierwotnego dostawcę.

Pomimo że Brazylia jest jednym z krajów, które najwięcej wydają na rozwój technologii, to jednak wydatki te zazwyczaj nie przekładają się na zdolności innowacyjne - według Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Brazylia zajmuje dopiero 66. miejsce w Globalnym Indeksie Innowacji wśród 129 krajów. Według niektórych branżowych przedsiębiorstw analitycznych wiele organizacji wydaje około 90% na bieżącą działalność, czyli utrzymanie się na rynku, a tylko 10% pozostaje na innowacje. Ten model finansowania sprawia, że dla dyrektorów ds. IT coraz większym wyzwaniem staje się znalezienie dodatkowych środków na najważniejsze inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

„Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej Brazylia musi podjąć zdecydowane działania na rzecz zwiększenia swojej konkurencyjności w odniesieniu do potencjału innowacyjnego. Optymalizacja zasobów IT, ograniczenie zbędnych wydatków na rozwiązania informatyczne oraz ukierunkowanie tych środków na realizację priorytetów ma fundamentalne znaczenie dla organizacji publicznych i prywatnych, dzięki czemu przetrwają one obecny kryzys i wyjdą z tej globalnej pandemii silniejsze - powiedziała Edenize Maron, dyrektor generalna Rimini Street na Amerykę Łacińską. - Dzięki kontraktom w brazylijskiej sferze publicznej będziemy mogli osiągnąć takie same korzyści w zakresie oszczędności i efektywności dla sektora rządowego, jakie Rimini Street oferuje ponad 3700 firmom na całym świecie, w tym ponad 100 organizacjom w Brazylii”.

