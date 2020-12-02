Market Access Transformation (MAT)取得Silversmith Capital Partners領投的第一筆機構融資

紐澤西州希爾斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球醫療保健公司Market Access Transformation (MAT) 今天宣佈，從波士頓成長型股權公司Silversmith Capital Partners獲得3000萬美元的少數股權投資。MAT利用尖端科技幫助生命科學公司進行關鍵任務見解擷取方式的自動化和現代化，從而推動產品整個生命週期的決策。該項投資是MAT首次籌集到的外部資金，將用於擴大公司的團隊並加速產品創新。

MAT成立於2016年，開發業界唯一用於收集關鍵付款人見解的隨選全球平臺Rapid Payer Response (RPR)，進而徹底改變了進行全球付款人市場研究的方式。五年來，公司已建立涵蓋逾45家生物製藥與器材製造商的客戶群，其中包括全部十大製藥公司。MAT與Silversmith的合作夥伴關係鞏固了其為醫療界提供科技驅動型解決方案的市場領袖地位。

將與共同創辦人Paul Howard一起繼續領導公司的MAT執行長兼共同創辦人Baiju Aurora表示：「自從我們創立MAT以來，為客戶提供可解決醫療保健研究與分析領域未獲滿足之需求的新型改良產品，一直是我們的主要重點。對於我們的團隊在如此短時間內取得的成就，我們感到無比驕傲，並且很高興在尋求加快產品開發計畫之際與Silversmith合作。」

RPR植基於公司專有的SaaS平臺，該平臺使製造商能夠獲得更強大的見解，而所花費的時間和成本分別只有傳統人工方法的1/3和1/2。RPR由遍佈40多個國家的龐大全球付款人網路提供支援，並擁有獨特的付款人篩選與審查流程。Paul Howard補充道：「 RPR已使我們能夠為全球眾多製藥公司提供科技解決方案，而另一方面，我們的定價與市場進入專家團隊致力於提高客戶參與度和滿意度。」

Silversmith的負責人Brian Peterson表示：「生命科學組織所面臨的最大挑戰之一是如何以敏捷的方式收集付款人見解，以便隨著監管與市場動態的發展，推動最佳的臨床與商業產品策略。MAT給我們最深的印象是他們的平臺能夠在幾天而不是幾個月內提供洞察，同時在全球保持業界領先的品質。我們很高興與Baiju、Paul以及整個MAT團隊合作，並期待在他們繼續將創新產品推向市場之際與他們合作。」

作為該筆投資的一部分，Silversmith的管理合夥人Brian Peterson和Jim Quagliaroli，已與Baiju Aurora和Paul Howard一起加入MAT的董事會。

Choate, Hall & Stewart擔任Silversmith Capital Partners的法律顧問，Day Pitney擔任MAT的法律顧問。

關於Market Access Transformation

Market Access Transformation在美國、英國和印度設有辦事處，專門從事尖端科技的開發，使醫療保健界能夠收集和交流可用於評估其產品在真實世界潛力的見解。MAT的首款產品Rapid Payer Response™ (RPR)是線上平臺式的資訊交換場所，可使醫療保健製造商在短短五天之內，從規模最大、最多樣化的全球支付網路中獲得隨選的專家見解。有關MAT的更多資訊，請造訪www.marketaccesstransformation.com。

關於Silversmith Capital Partners

Silversmith Capital Partners成立於2015年，是總部位於波士頓的成長型股權公司，管理20億美元的資本。Silversmith的使命是與科技和醫療保健業獲利型成長公司中最優秀的企業家合作，並為其提供支援。公司的代表性投資包括ActiveCampaign、Appfire、Centauri Health Solutions、DistroKid、Impact、LifeStance Health、MediQuant、Panalgo、Unily、Validity和Webflow。公司合夥人擁有逾75年的集體投資經驗，並曾在眾多成長型公司的董事會任職，這些公司都很成功，其中包括ABILITY Network、Archer Technologies、Dealer.com、Liazon、Liberty Dialysis、MedHOK、Net Health、Passport Health、SurveyMonkey和Wrike。有關Silversmith的更多資訊，請造訪www.silversmith.com。

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