Market Access Transformation (MAT)取得Silversmith Capital Partners领投的第一笔机构融资

新泽西州希尔斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球医疗保健公司Market Access Transformation (MAT) 今天宣布从波士顿成长型股权公司Silversmith Capital Partners获得3000万美元的少数股权投资。MAT旨在利用尖端技术帮助生命科学公司实现关键任务见解获取方式的自动化和现代化，从而推动产品整个生命周期的决策。该项投资是MAT首次筹集到的外部资金，将用于扩展公司的团队并加速其产品创新。

MAT成立于2016年，通过开发行业唯一一个收集关键付款人见解的按需全球平台Rapid Payer Response (RPR)，彻底改变了全球付款人市场研究的方式。五年来，公司已建立涵盖逾45家生物制药与设备制造商的客户群，其中全数包括前十大制药公司。MAT与Silversmith的合作伙伴关系巩固了其在为医疗界提供技术驱动解决方案的市场领导地位。

将与联合创始人Paul Howard一起继续领导公司的MAT首席执行官兼联合创始人Baiju Aurora表示：“自从我们创立MAT以来，为客户提供可满足医疗保健研究与分析领域未获满足的需求的新的和改进的产品，一直是我们的主要重点。我们为我们团队在如此短的时间内取得的成就感到无比自豪，并且很高兴在寻求加快产品开发计划之际与Silversmith合作。”

RPR建立在公司专有的SaaS平台上，该平台使制造商能够获得更强大的见解，而所花费的时间和成本分别只有传统手动方法的1/3和1/2。RPR由遍布40多个国家的庞大全球付款人网络提供支持，并拥有独特的付款人筛选与审查流程。Paul Howard补充道：“ RPR已使我们能够为全球众多制药公司提供技术解决方案，而另一方面，我们的定价与市场准入专家团队正致力于提高客户参与度和满意度。”

Silversmith的负责人Brian Peterson表示：“生命科学组织所面临的最大挑战之一是如何以敏捷的方式收集付款人见解，以便随着监管与市场动态的发展推动最佳的临床与商业产品战略。MAT给我们最深的印象是他们的平台能够在几天而不是几个月内提供洞见，同时在全球范围内保持行业领先的质量。我们很高兴与Baiju、Paul以及整个MAT团队合作，并期待在他们继续将创新产品推向市场之际与他们合作。”

作为该笔投资的一部分，Silversmith的管理合伙人Brian Peterson和Jim Quagliaroli，已与Baiju Aurora和Paul Howard一起加入MAT的董事会。

Choate, Hall & Stewart担任Silversmith Capital Partners的法律顾问，Day Pitney担任MAT的法律顾问。

关于Market Access Transformation

Market Access Transformation在美国、英国和印度设有办事处，专门从事尖端技术的开发，以使医疗保健界能够收集和交流可用于评估其产品在现实世界潜力的见解。MAT的首款产品Rapid Payer Response™ (RPR)是基于在线平台的信息交换场所，可使医疗保健制造商在短短五天之内从规模最大、最多样化的全球支付网络中获得按需的专家见解。有关MAT的更多信息，请访问www.marketaccesstransformation.com。

关于Silversmith Capital Partners

Silversmith Capital Partners成立于2015年，是一家总部位于波士顿的成长型股权公司，管理20亿美元的资本。Silversmith的使命是与科技和医疗保健行业盈利型成长公司中最优秀的企业家合作，并为其提供支持。公司的代表性投资项目包括ActiveCampaign、Appfire、Centauri Health Solutions、DistroKid、Impact、LifeStance Health、MediQuant、Panalgo、Unily、Validity和Webflow。公司合伙人拥有逾75年的集体投资经验，并曾在众多成长型公司的董事会任职，这些公司都很成功，其中包括ABILITY Network、Archer Technologies、Dealer.com、Liazon、Liberty Dialysis、MedHOK、Net Health、Passport Health、SurveyMonkey和Wrike。有关Silversmith的更多信息，请访问www.silversmith.com。

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