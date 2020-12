Deenova renforce son momentum de marché pour 2020 dans le domaine de l'automatisation en pharmacie avec son arrivée en Pologne

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova a annoncé aujourd’hui que, poursuivant son boom économique fulgurant de 2020, la société a fait sa première incursion en Europe de l’Est avec de nouveaux contrats pour la livraison de ses robots de pharmacie leaders du marché et de technologies connexes au Centre de santé pour enfants de Grande-Pologne à Poznań, aux côtés de la principale entreprise d'équipements polonaise, MEDIM, installée à Piaseczno.

Piotr Młynarczyk, directeur général de MEDIM, a déclaré : « Après de longues recherches effectuées dans le cadre d’un processus de vente concurrentiel ayant examiné attentivement toutes les options pour des robots de production de doses unitaires dans les pharmacies, je suis très fier de choisir Deenova comme partenaire pour le projet au Centre de santé pour enfants de Grande-Pologne à Poznań. Nous avons choisi des solutions Deenova principalement en raison de sa technologie unique et de son approche commerciale du retour sur investissement. »

Christophe Jaffuel, directeur commercial chez Deenova, a ajouté : « Je suis très heureux que nous ayons été sélectionnés par le Centre de santé pour enfants de Grande-Pologne à Poznań, et le leader des technologies médicales en Pologne, MEDIM, en particulier après ses efforts étendus de comparaison et de confrontation des solutions de Deenova à celles de nos concurrents. »

Le Centre de santé pour enfants de Grande-Pologne à Poznań est un nouvel hôpital pédiatrique ultramoderne de 354 lits, l’un des plus grands hôpitaux pour enfants en Pologne. Il ouvrira ses portes aux patients en 2021, avec 9 unités et une douzaine de cliniques spécialisées.

MEDIM est une entreprise en plein essor avec 30 années d’expérience. Fondée en 1990, la société met l’accent, depuis qu’elle a commencé à exercer ses activités, sur l’offre d’un service complet et entièrement professionnel aux unités de soins de santé dans le domaine des technologies médicales innovantes et efficaces. Avec ses 80 employés compétents, l’entreprise est aujourd’hui l’un des plus importants distributeurs de matériel médical en Pologne.

Deenova est le fournisseur leader incontesté de solutions mécatroniques combinées (robotique et automatisation) pour les médicaments en boucle fermée et la traçabilité des dispositifs médicaux par RFID dans le secteur des soins de santé, à tout moment et en tout lieu. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova contribuent, et continueront de contribuer grandement, à réduire les pressions croissantes sur les fournisseurs de soins de santé pour simultanément : améliorer la sécurité des patients, réduire les erreurs de traitement, minimiser les déchets et le détournement de substances contrôlées, maîtriser les coûts et réduire l'écart entre la perspicacité/le volume croissant de patients et un personnel médical limité. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et dispositifs médicaux implantables/jetables, avec des économies de coûts attendues comprises entre 15 et 25 %. Veuillez visiter www.deenova.com pour de plus amples informations au sujet de ses solutions leaders sur le marché.

