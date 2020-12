MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova heeft vandaag aangekondigd dat het, door zijn snelle groei in 2020 voort te zetten, zijn eerste uitstapje maakte naar Oost-Europa met nieuwe contracten voor de levering van zijn marktleidende apotheekrobots en aanverwante technologieën aan het Greater Poland Children’s Health Center in Poznań, met het toonaangevende Poolse apparatuurbedrijf MEDIM in Piaseczno.

Piotr Młynarczyk, MEDIM General Manager, verklaarde: “Na een lange zoektocht naar een competitief verkoopproces waarin alle opties voor apotheekeenheidsdoseringsrobots grondig zijn doorzocht, ben ik erg trots om Deenova te selecteren voor samenwerking in het project bij het GGreater Poland Children’s Health Centre in Poznań . We kozen voor Deenova-oplossingen, voornamelijk vanwege hun unieke technologie en zakelijke benadering van R.O.I. ”

Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer van Deenova, voegde toe: “Ik ben zeer verheugd dat ik ben geselecteerd door Groot-Polen Children’s Health Center in Poznań en de Poolse medische technologieleider MEDIM, vooral na hun uitgebreide ervaring met het vergelijken en contrasteren van Deenova´s oplossingen met die van onze concurrenten. ”

