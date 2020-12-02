Andersen Global在亞塞拜然增加合作公司

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已與位於巴庫的獨立法律事務所MGB Law Offices簽訂合作協定，藉此擴張至亞塞拜然，從而擴大其業務版圖，並為該組織在歐洲和亞洲之間進行進一步擴張做好準備。

MGB Law Offices成立於1995年，擁有10名律師，被IFLR1000、Legal500和錢伯斯(Chambers and Partners)評為亞塞拜然的一流法律事務所。在管理合夥人Ismail Askerov的領導下，該全方位服務型法律事務所為石油和天然氣、航空、銀行和金融、破產和重整、稅務、民營化法和外商投資等多個行業提供解決方案。該法律事務所的客戶群包括藍籌跨國企業、國際金融機構、保險公司、航空公司、電信公司和其他商業實體等。

Ismail表示：「我們對能夠始終如一地提供一流服務感到自豪。我們全面的解決方案使我們能夠因應個別客戶的不同需求，從而使我們成為市場上最知名的法律事務所之一。我們與Andersen Global的非排他性合作強化了我們對客戶的承諾，並進一步提高了我們跨國界、產業和執業領域工作的能力，使我們可滿足客戶不斷演變的需求。我們期待與志同道合的人士攜手合作，分享我們的願景和價值觀。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「我們的擴張繼續受到客戶需求的驅動，我們的目標是透過成員公司和合作公司而擁有全球業務版圖並擁有全方位服務的能力。Ismail及其團隊對管理工作的專注以及對亞塞拜然商業環境的深入瞭解，使他們可為我們在該地區的團隊增添實力，使我們在全球各地擁有更佳的能力以提供無縫服務。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過218個據點和逾6,000名專業人員。

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