Andersen Global在阿塞拜疆增加合作公司

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与巴库独立律师事务所MGB Law Offices签订合作协议，借此扩张进入阿塞拜疆，从而扩展了其业务版图，并为该组织在欧洲和亚洲之间进行进一步扩张做好准备。

MGB Law Offices成立于1995年，拥有10名律师，已被IFLR1000、Legal500和钱伯斯(Chambers and Partners)评为阿塞拜疆领先律师事务所。在管理合伙人Ismail Askerov的领导下，该全方位服务型律所为石油和天然气、航空、银行和金融、破产和重组、税务、私有化法和外商投资等多个行业提供解决方案。该律所的客户群包括蓝筹跨国公司、国际金融机构、保险公司、航空公司、电信公司和其他商业实体等。

Ismail表示：“我们对能够始终如一地提供一流服务感到自豪。我们全面的解决方案使我们能够满足个人客户的不同需求，从而使我们成为市场上最知名的律所之一。我们与Andersen Global的非排他性合作加强了我们对客户的承诺，并进一步提高了我们跨国界、行业和执业领域开展工作的能力，使我们可满足客户不断发展的需求。我们期待与志同道合的个人并肩工作，分享我们的愿景和价值观。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“我们的扩张继续受客户需求驱动，我们的目标是通过我们的成员公司和合作公司实现业务的全球覆盖并拥有全方位服务的能力。Ismail及其团队对管理工作的专注以及对阿塞拜疆商业环境的深入了解，使他们成为我们在该地区的团队的完美补充，使我们能够在全球各地更好地提供无缝服务。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过218个分支机构和逾6,000名专业人员。

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