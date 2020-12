Velodyne Lidar anuncia colaboração para condução autônoma com a Ford Otosan

Velodyne Lidar’s Velarray H800 solid state lidar sensor is designed for safe navigation and collision avoidance in ADAS and autonomous mobility applications. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Ford Otosan is testing and planning to use Velodyne Velarray H800 lidar sensors to enable safe navigation and collision avoidance in next generation vehicles. (Photo: Ford Otosan)

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR) anunciou hoje que está colaborando com a Ford Otosan no desenvolvimento de produtos e em testes de caminhões comerciais pesados autônomos. A Ford Otosan está testando e planejando utilizar os sensores lidar Velarray H800 da Velodyne para possibilitar navegação segura e prevenção de colisão em veículos de próxima geração.

O Velarray H800 é uma poderosa solução que pode aumentar consideravelmente a segurança automatizada e sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance system, ADAS). Com um formato compacto, incorporável e projetado para oferecer desempenho automotivo e durabilidade, o Velarray H800 é ideal para total integração em pontos de instalação internos e externos de veículos.

O Velarray H800 possui alcance, campo de visão e solução excepcionais para fornecer a elevada densidade de nuvem de pontos necessária para atividades de mapeamento de alta resolução e classificação de objetos. O sensor ajudará a Ford Otosan a criar tecnologia de condução autônoma superior que aborde situações extremas de condução, como vias sinuosas, buracos, cruzamentos, rampas de acesso, áreas residenciais e estradas com sinalização de pouca clareza. Ele proporciona alto desempenho durante o dia e a noite, possibilitando a detecção de veículos, pedestres, ciclistas, motociclistas e outros.

A Ford Otosan já emprega os sensores lidar Alpha Prime™ da Velodyne, que conta com tecnologia de percepção com visão circundante de 360 graus que contribui para a mobilidade autônoma. O Alpha Prime é feito especificamente para a condução autônoma em condições complexas e inclusive em velocidades de rodovia. Sua combinação de alcance, resolução e campo de visão em um só sensor é projetada para habilitar veículos autônomos e ADAS nas mais diversas condições de luminosidade.

“Fortalecida com sensores lidar, a tecnologia de veículos autônomos pode gerar vários benefícios em matéria de eficiência e segurança para setor de caminhões”, afirmou Burak Gökçelik, gerente geral assistente da Ford Otosan. “Nossa iniciativa de condução autônoma com a Velodyne busca aumentar a segurança viária ao ajudar caminhões a entenderem condições das vias e seu entorno para reagirem da forma mais adequada.”

“A Ford Otosan possui liderança bem estabelecida em veículos comerciais na Europa e atuam como o centro global de engenharia para veículos comerciais pesados da Ford Motor Company”, comentou Erich Smidt, diretor executivo da Velodyne Lidar para a Europa. “Esperamos cooperar com a Ford Otosan no desenvolvimento de condução autônoma e aprender com o uso que a empresa faz do Velarray H800 no mercado de caminhões.”

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR) marcou o início de uma nova era de tecnologia autônoma com a invenção de sensores lidar com visão circundante em tempo real. A Velodyne é a primeira empresa de capital aberto dedicada exclusivamente à tecnologia lidar e é mundialmente conhecida por seu amplo portfólio de avançadas tecnologias lidar. As revolucionárias soluções de sensores e softwares da Velodyne proporcionam flexibilidade, qualidade e desempenho para suprir as necessidades dos mais diversos setores, entre eles, veículos autônomos, sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance systems, ADAS), robótica, veículos aéreos não tripulados (VANT), cidades inteligentes e segurança. Por meio de inovação contínua, a Velodyne se dedica a transformar vidas e comunidades promovendo uma mobilidade mais segura para todos. Para mais informações, acesse www.velodynelidar.com.

Sobre a Ford Otosan

Com capacidade de produção anual de 455 mil veículos, 70 mil motores e 140 mil trens de força, a Ford Otosan é o maior centro de produção de veículos comerciais da Ford na Europa. A empresa produz e desenvolve os veículos comerciais Transit e Tourneo, além de atuar como o centro global de engenharia e produção para veículos comerciais pesados da Ford Trucks e seus sistemas de motor. A empresa conta com todos os recursos e infraestrutura necessários para projetar, desenvolver e testar um veículo como um todo, inclusive seu motor, desde a primeira etapa até o produto comercial completo. A Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.) é uma empresa de capital aberto da qual a Ford Motor Company e a Koç Holding detêm participação acionária em igual proporção. Para mais informações, acesse https://www.fordotosan.com.tr/en

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas”, segundo a definição atribuída pelas disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Tais declarações abrangem, entre outras, todas aquelas que não se refiram a fatos históricos e incluem, a título de exemplo, declarações a respeito dos mercados-alvo, novos produtos, esforços de desenvolvimento e concorrência da Velodyne. Quando empregados neste comunicado de imprensa, os termos “estimar”, “projetar”, “esperar”, “antecipar”, “prever”, “planejar”, “pretender”, “acreditar”, “buscar”, “propor”, “pode”, “vai”, “deve”, “futuro” e variações desses termos ou expressões similares (ou as versões negativas dos mesmos termos e expressões) buscam identificar declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas não representam garantias de desempenho, condições ou resultados futuros, e envolvem diversos riscos conhecidos e não conhecidos, pressuposições e outros importantes fatores, muitos deles fora do âmbito de controle da Velodyne e que podem fazer com que os resultados efetivos difiram substancialmente dos abordados pelas declarações prospectivas. São importantes fatores que podem afetar os resultados efetivos, entre outros, a capacidade da Velodyne de gerenciar o crescimento; a capacidade da Velodyne de executar seu plano de negócios; incertezas relacionadas com a capacidade dos clientes da Velodyne de comercializar seus produtos e a aceitação final desses produtos pelo mercado; o impacto incerto da pandemia de Covid-19 sobre os negócios da Velodyne e de seus clientes; incertezas relacionadas com as estimativas de tamanho dos mercados da Velodyne para seus produtos; a taxa e o grau de aceitação dos produtos da Velodyne pelo mercado; o sucesso de produtos e serviços concorrentes relacionados à tecnologia lidar e outros sensores que já existam ou venham a existir; a capacidade da Velodyne de identificar e integrar aquisições; incertezas relacionadas com litígio atual da Velodyne e potencial litígio que envolva a Velodyne, ou a validade ou a aplicabilidade da propriedade intelectual da Velodyne; e condições econômicas e de mercado gerais que afetem a demanda por produtos e serviços da Velodyne. A Velodyne não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

