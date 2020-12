Velodyne Lidar annonce une collaboration centrée sur la conduite autonome avec Ford Otosan

Velodyne Lidar’s Velarray H800 solid state lidar sensor is designed for safe navigation and collision avoidance in ADAS and autonomous mobility applications. (Photo: Velodyne Lidar, Inc.)

Ford Otosan is testing and planning to use Velodyne Velarray H800 lidar sensors to enable safe navigation and collision avoidance in next generation vehicles. (Photo: Ford Otosan)

Ford Otosan is testing and planning to use Velodyne Velarray H800 lidar sensors to enable safe navigation and collision avoidance in next generation vehicles. (Photo: Ford Otosan)

SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR) a annoncé aujourd’hui qu’ils collaboraient avec Ford Otosan sur le développement de produits et les essais des camions utilitaires lourds autonomes. Ford Otosan mène des essais et prévoit d’utiliser les capteurs lidar Velarray H800 de Velodyne pour permettre une navigation sécurisée et l’évitement des collisions dans les véhicules de la prochaine génération.

Velarray H800 est une solution puissante capable d’améliorer largement la sécurité automatisée et les systèmes avancés d’assistance au pilotage (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). La forme compacte et intégrable du Velarray H800, conçu pour une performance et une résistance de qualité automobile, le rend idéal pour une intégration homogène sur les emplacements de montage interne et externe des véhicules.

Le Velarray H800 peut se targuer d’une portée, d’un champ de vision et d’une résolution remarquables pour offrir une riche densité de nuages de points nécessaire pour les tâches de cartographie haute résolution et de classification des objets. Le capteur permettra à Ford Otosan de créer une technologie de conduite autonome supérieure, couvrant les cas limites pour toutes les situations de conduite, notamment les routes sinueuses, les nids de poule, les intersections, les rampes d’accès et de sortie, les zones résidentielles et les routes aux marquages de voies peu visibles. Il livre une performance élevée de jour comme de nuit, permettant la détection des véhicules, des piétons, des cyclistes, des motards et plus encore.

Ford Otosan utilise déjà les capteurs lidar Alpha Prime™ de Velodyne, qui fournissent une technologie de perception par vision panoramique à 360° pour prendre en charge la mobilité autonome. L’Alpha Prime est spécifiquement conçu pour la conduite autonome dans des conditions complexes pour voyager jusqu’à des vitesses d’autoroute. La portée, la résolution et le champ de vision combinés dans un capteur unique sont conçus pour permettre aux véhicules autonomes et aux aides à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) de fonctionner dans une large variété de conditions d’éclairage.

« La technologie des véhicules autonomes, alimentée par lidar, peut offrir plusieurs avantages d’efficacité de sécurité au secteur du camionnage », a déclaré Burak Gökçelik, directeur général adjoint de Ford Otosan. « Notre initiative de conduite autonome avec Velodyne cherche à améliorer la sécurité sur la route en aidant les camions à comprendre et à réagir aux conditions et aux environnements de route en approche. »

« Le leadership bien établi de Ford Otosan dans les véhicules utilitaires en Europe leur permet d’agir comme le centre d’ingénierie mondiale pour les véhicules utilitaires lourds de la Ford Motor Company », a déclaré Erich Smidt, directeur exécutif de Velodyne Lidar pour l’Europe. « Nous sommes impatients de coopérer avec Ford Otosan sur le développement de la conduite autonome et d’en apprendre davantage de leur utilisation du Velarray H800 sur le marché du camionnage. »

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ : VLDR) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne est la plus importante société de lidar, cotée en bourse de type « pure play », et elle est connue dans le monde entier pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences d’une large gamme de secteurs, notamment celui des véhicules autonomes, de l’aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de la robotique, des véhicules aériens sans pilote (Unmanned Aerial Vehicles, UAV), des villes intelligentes et de la sécurité. Par le biais d’une dynamique d’innovation continue, Velodyne cherche à transformer l’existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.velodynelidar.com.

À propos de Ford Otosan

Avec sa capacité de production annuelle de 455 000 véhicules, 70 000 moteurs et 140 000 groupes propulseurs, Ford Otosan est le plus gros centre de production de véhicules utilitaires de Ford en Europe. La société produit et développe les véhicules utilitaires de la gamme Transit & Tourneo, et sert également en tant que centre mondial d’ingénierie et de production pour les véhicules utilitaires lourds Ford Trucks et leurs systèmes de moteur. La société dispose de toutes les capacités et de l’infrastructure requises pour concevoir, développer, et tester l’intégralité d’un véhicule, y compris son moteur, en partant de rien jusqu’au produit commercial complet. Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.) est une société indépendante cotée en bourse, dans laquelle Ford Motor Company et Koç Holding détiennent des parts égales. Pour plus de renseignements, visitez la page https://www.fordotosan.com.tr/en

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estime », « projeté », « s’attend à », « anticipe », « prévoit », « planifie », « a l’intention de », « croit », « cherche à », « peut », « devenir », « devoir », « futur », « proposer », ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d’affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l’acceptation finale de ces produits par le marché ; l’impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; les incertitudes liées aux estimations par Velodyne de la taille des marchés pour ses produits ; le taux et le degré d’acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d’autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; la capacité de Velodyne à identifier et intégrer des acquisitions ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne, au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité, ou la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques générales et les conditions du marché ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Velodyne n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.