Orano accélère le déploiement de solutions digitales à grande échelle

Orano annonce la signature de contrats pluriannuels d’un total de près de 10 millions d’euros entre sa filiale Orano DS, qui compte 5000 salariés en France, et quatre éditeurs pour le déploiement de solutions informatiques destinées à accompagner la transformation managériale et digitale du groupe.

En s’alliant l’expertise et les services des acteurs reconnus Accenture, Siteflow, Staff Planning et WinLassie, le groupe investit pour renforcer l’efficacité des services proposés à ses clients.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme SHIFT d’Orano, qui fédère les énergies autour des technologies digitales pour améliorer la performance, la qualité, la sûreté et la sécurité par l’exploitation des données opérationnelles du groupe.

« Notre approche est pragmatique. En coopérant avec ces sociétés, nous sommes allés chercher les solutions les plus performantes pour les adapter à notre environnement nucléaire. Nous misons également sur l’esprit pionnier et l’engagement des équipes Orano qui sont au cœur de notre transformation digitale, pour apporter de la valeur à l’entreprise et toujours plus d’efficience dans nos activités. » a précisé Corinne Spilios, Directrice de la Performance d’Orano et membre du Comité Exécutif du groupe.

Les solutions retenues concernent des domaines aussi variés que le pilotage des activités opérationnelles de démantèlement, de maintenance et de conduite d’installation, l’affectation des ressources sur les chantiers, la dématérialisation des interventions de bout en bout et la gestion des habilitations. Elles sont en cours de déploiement auprès de plusieurs centaines de salariés Orano DS, entité présente sur tous les sites nucléaires français et spécialisée dans les métiers du démantèlement, de la gestion des déchets radioactifs et des services aux exploitants nucléaires. Cette première phase sera complétée d’un déploiement généralisé en 3 ans auprès de l’ensemble des salariés de l’entité.

Alain Vandercruyssen, Directeur des activités Démantèlement et Services d’Orano et membre du Comité Exécutif du groupe, a déclaré : « dans un contexte de profonde transformation de notre groupe, cette collaboration pose la première brique d’une évolution forte de nos métiers, avec une place renforcée du digital dans les opérations du quotidien. Comme dans de nombreux pans de l’économie, le digital s’affirme comme un tremplin technologique pour l’industrie nucléaire, au service d’une qualité de service sans cesse améliorée et d’un renforcement de la performance de nos activités ».

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

A propos

Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, avec une expertise de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité, aidera à mettre en œuvre le programme de transformation numérique d'Orano DS. Accenture aidera Orano DS à redéfinir ses processus métiers en utilisant les capacités d'Accenture en matière de technologies mobiles, intelligentes et connectées. Accenture intégrera et gérera toutes les solutions digitales personnalisées en collaboration avec l'écosystème technologique d'Orano DS.

Siteflow

Siteflow est la 1ère solution cloud de gestion des interventions terrain, conçue spécifiquement pour répondre aux exigences des industries complexes. La solution maximise la performance des équipes des bureaux aux terrains, et garantit le respect strict des exigences de qualité.

La start-up française est devenue en l'espace de 3 ans un acteur clé dans les projets de transformation digitale de la filière nucléaire. Siteflow est un membre actif du GIFEN, à ce titre impliqué dans les travaux de la Commission Numérique, et membre du Conseil d’Administration de Nuclear Valley, le pôle de compétitivité de l’industrie nucléaire.

A travers ce partenariat, Orano intègre le Customer Advisory Board de Siteflow.

Staff Planning

Staff Planning est une solution apportant une nouvelle vision de la gestion de la charge / capacité et conçue pour faire gagner du temps aux équipes opérationnelles. La planification du personnel alimente automatiquement les rapports de charge / capacité, les pointages des collaborateurs, mais plus qu'un outil de planification, Staff Planning est avant tout un outil de pilotage.

Au fil des années Staff Planning a évolué afin de répondre aux besoins des TPE, PME et grands groupes du BTP et de l’Industrie tels qu'Orano DS.

WinLassie

WinLassie est l’outil phare pour les entreprises qui recherchent plus de performance dans le pilotage de leurs actions de prévention. Tous les acteurs de l’entreprise peuvent être impliqués dans cette transformation en devenant acteurs de l’amélioration de la sécurité.

WinLassie est un logiciel modulaire embarquant 20 ans de retours d’expériences. Conçu historiquement pour gérer le suivi dosimétrique et les habilitations des personnels intervenant en zone contrôlée, WinLassie intègre aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités de la prévention au service de toutes les entreprises.

WinLassie est un produit de l’éditeur Gamma Software, entité du groupe Imagine Human, acteur majeur de la Prévention, Santé, QVT.

