Velodyne Lidar宣布與Ford Otosan展開自動駕駛合作

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR)今日宣布，該公司將與Ford Otosan展開自動駕駛重型商用卡車產品開發和測試合作。Ford Otosan正在測試並計畫使用Velodyne Velarray H800雷射雷達感測器，以實現下一代車輛的安全導航和防撞功能。

Velarray H800是一款功能強大的解決方案，可顯著改善自動化安全性和先進駕駛輔助系統(ADAS)。Velarray H800專為汽車級性能和耐用性而設計，其可嵌入式精簡外形使其非常適合順暢整合於車輛內外部安裝位置。

Velarray H800具有出色的量程、視場和解析度，可提供高解析度地圖建置和物件分類任務所需的富點雲密度。這款感測器將幫助Ford Otosan建構卓越的自動駕駛技術，以因應駕駛狀態下的極端場景，包括彎路、坑窪、十字路口、上下坡道、住宅區和車道標線不清晰的道路。無論白天還是夜晚，它都能提供高性能，偵測車輛、行人、自行車騎士、摩托車騎士等。

Ford Otosan已經在使用Velodyne的Alpha Prime™雷射雷達感測器，該感測器提供360度環視感知技術，用於支援自動駕駛運輸。Alpha Prime專為在複雜條件下高速行駛的自動駕駛而設計。將量程、解析度和視場整合於單一感測器內，有助於在各種照明條件下為自動駕駛車輛和ADAS提供支援。

Ford Otosan總經理助理Burak Gökçelik表示：「由雷射雷達支援的自動駕駛車輛技術可以為貨運業帶來多重效率和安全優勢。我們與Velodyne合作的自動駕駛計畫旨在透過幫助卡車瞭解周邊的路況和環境並做出反應來改善道路安全。」

Velodyne Lidar歐洲執行董事Erich Smidt表示：「Ford Otosan已在歐洲確立商用車領導地位，並且是福特汽車公司重型商用車的全球工程中心。我們期待與Ford Otosan合作進行自動駕駛開發，並從其Velarray H800在貨運市場上的應用中汲取經驗。」

關於Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)透過即時環繞視圖雷射雷達感測器的發明，開創了自動駕駛技術的新紀元。Velodyne是首家公開上市的純雷射雷達公司，並以其突破性的雷射雷達技術的廣泛組合而享譽全球。Velodyne革命性的感測器和軟體解決方案提供的靈活性、品質和性能可滿足各行各業的需求，包括自動駕駛車輛、先進駕駛輔助系統(ADAS)、機器人、無人機(UAV)、智慧城市和安全。透過不斷的創新，Velodyne致力於透過促進所有人的安全運輸來改變生活和社區。如需瞭解更多資訊，請造訪www.velodynelidar.com。

關於Ford Otosan

Ford Otosan擁有45.5萬輛汽車、7萬台引擎和14萬套動力系統的年產量，是福特在歐洲最大的商用車生產中心。公司生產和開發Transit & Tourneo系列商用車，並且也是Ford Trucks重型商用車及其引擎系統的全球工程和生產中心。公司擁有設計、開發和測試整車（包括其引擎等從零到完整的商業產品）所需的全部能力和基礎建設。Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.)是一家上市公司，福特汽車公司和Koç Holding在其中持股相同。如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.fordotosan.com.tr/en

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