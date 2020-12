Andersen Global tilføjer samarbejdsfirma i Aserbajdsjan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider til Aserbajdsjan ved hjælp af en samarbejdsaftale med det uafhængige advokatfirma MGB Law Offices beliggende i Baku, hvilket tilføjer dækning og positionerer organisationen til yderligere ekspansion mellem Europa og Asien.

MGB Law Offices, som blev grundlagt i 1995, har ti advokater og er blevet anerkendt af IFLR1000, Legal500 og Chambers and Partners som det førende advokatfirma i Aserbajdsjan. Ledet af administrerende partner Ismail Askerov tilbyder full service-firmaet løsninger inden for forskellige brancher såsom olie og gas, luftfart, bankvirksomhed og finans, insolvens og omstrukturering, skat, privatiseringsret og udenlandske investeringer. Firmaets kundebase omfatter multinationale selskaber, internationale finansielle institutioner, forsikringsselskaber, flyselskaber, teleselskaber og andre forretningsenheder.

”Vi er stolte af vores evne til konsekvent at levere uovertrufne tjenester, og vores omfattende løsninger positionerer os som et af de mest velrenommerede advokatfirmaer på markedet ved at give os mulighed for at imødekomme de forskellige behov hos vores individuelle kunder,” sagde Ismail. ”Vores ikke-eksklusive samarbejde med Andersen Global styrker vores engagement over for vores kunder og forbedrer yderligere vores evne til at arbejde på tværs af grænser, brancher og praksisområder for at imødekomme deres stadigt voksende behov. Vi ser frem til at arbejde side om side med ligesindede, der deler vores vision og værdier.”

”Vores ekspansion fortsætter med at være drevet af kundebehov, og vores mål er at have global dækning og full service-kapacitet gennem vores medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer,” sagde bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz. ”Ismail og hans teams dedikation til forvaltning og indgående forståelse af Aserbajdsjans forretningsmiljø gjorde dem til den perfekte tilføjelse til vores team i regionen, hvilket gør os bedre udrustet til at levere problemfri service rundt om i verden.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 6.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 218 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

