Velodyne Lidar宣布与Ford Otosan开展自动驾驶合作

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR)今日宣布，该公司将与Ford Otosan开展自动驾驶重型商用卡车产品开发和测试合作。Ford Otosan正在测试并计划使用Velodyne Velarray H800激光雷达传感器，以实现下一代车辆的安全导航和防撞功能。

Velarray H800是一款功能强大的解决方案，可显著改善自动化安全性和高级驾驶辅助系统(ADAS)。Velarray H800专为汽车级性能和耐用性而设计，其可嵌入式紧凑外形使其非常适合无缝整合于车辆内外部安装位置。

Velarray H800具有出色的量程、视场和分辨率，可提供高分辨率地图构建和对象分类任务所需的富点云密度。这款传感器将帮助Ford Otosan构建卓越的自动驾驶技术，以应对驾驶状态下的极端场景，包括弯路、坑洼、十字路口、上下坡道、居民区和车道标线不清晰的道路。无论白天还是夜晚，它都能提供高性能，侦测车辆、行人、骑行者、骑摩托车的人等。

Ford Otosan已经在使用Velodyne的Alpha Prime™激光雷达传感器，该传感器提供360度环视感知技术，用于支持自动驾驶出行。Alpha Prime专为在复杂条件下高速行驶的自动驾驶而设计。将量程、分辨率和视场整合于单个传感器内，有助于在各种照明条件下为自动驾驶车辆和ADAS提供支持。

Ford Otosan总经理助理Burak Gökçelik表示：“由激光雷达支持的自动驾驶车辆技术可以为货运业带来多重效率和安全优势。我们与Velodyne合作的自动驾驶计划旨在通过帮助卡车了解周边的路况和环境并做出反应来改善道路安全。”

Velodyne Lidar欧洲执行董事Erich Smidt表示：“Ford Otosan已在欧洲确立商用车领导地位，并且是福特汽车公司重型商用车的全球工程中心。我们期待与Ford Otosan合作进行自动驾驶开发，并从其Velarray H800在货运市场上的应用中汲取经验。”

关于Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (NASDAQ: VLDR)通过实时环绕视图激光雷达传感器的发明，开创了自动驾驶技术的新纪元。Velodyne是首家公开上市的激光雷达单一业务经营公司，并以其突破性的激光雷达技术的广泛组合而享誉全球。Velodyne革命性的传感器和软件解决方案提供的灵活性、质量和性能可满足各行各业的需求，包括自动驾驶车辆、高级驾驶辅助系统(ADAS)、机器人、无人机(UAV)、智慧城市和安防。通过不断的创新，Velodyne致力于通过推进所有人的安全出行来改变生活和社区。如需了解更多信息，请访问www.velodynelidar.com。

关于Ford Otosan

Ford Otosan拥有45.5万辆汽车、7万台发动机和14万套动力系统的年产量，是福特在欧洲最大的商用车生产中心。公司生产和开发Transit & Tourneo系列商用车，并且也是Ford Trucks重型商用车及其发动机系统的全球工程和生产中心。公司拥有设计、开发和测试整车（包括其引擎等从零到完整的商业产品）所需的全部能力和基础设施。Ford Otosan (Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.)是一家上市公司，福特汽车公司和Koç Holding在其中持股相同。如需了解更多信息，请访问https://www.fordotosan.com.tr/en

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