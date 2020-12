Akur8 annonce un partenariat avec le (ré)assureur Canopius pour optimiser son processus de tarification assurantielle

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Akur8 est ravie d'annoncer un nouveau partenariat signé en novembre 2020 avec Canopius, (ré)assureur Specialty international, afin d'optimiser le processus de tarification de ses produits digitaux. Cet accord permet à Akur8 de conclure son premier partenariat au Royaume-Uni, avec l'un des assureurs majeurs du marché d'assurance et de réassurance Lloyd's Market, ce qui représente une étape clé de son expansion.

Spécialement conçue pour les assureurs, la solution d'Akur8 optimise le processus de tarification des assureurs en automatisant la modélisation des risques à l'aide d'une technologie propriétaire basée sur l'intelligence artificielle transparente. Les principaux avantages pour les assureurs incluent la réduction des délais de modélisation - ce qui permet d'accélérer les délais de commercialisation - et la production de modèles plus prédictifs, tout en conservant une transparence et un contrôle complets sur les modèles créés.

La solution d'Akur8, hébergée sur le cloud, est entièrement collaborative et peut fonctionner intégralement à distance, assurant la continuité des activités, un avantage clé en ces temps difficiles.

Grâce à Akur8, les assureurs apporteront de la valeur ajoutée à leurs clients en leur proposant des prix plus précis et ciblés et en étant capables d'adapter la tarification des polices beaucoup plus rapidement, ce qui est essentiel dans des environnements extrêmement compétitifs.

« Nous sommes très heureux d'annoncer ce partenariat avec Canopius. Il nous différencie sur les marchés à forte pression concurrentielle comme les États-Unis. En tant qu’assureur international de premier ordre, Canopius donne l'exemple et s’illustre comme une compagnie d'assurance innovante qui s’efforce de répondre toujours mieux aux besoins de ses clients », déclare Samuel Falmagne, PDG d'Akur8.

« Akur8 est une technologie de pointe, qui appuie l'approche de souscription basée sur les données de nos produits numériques. Nous avons observé des résultats convaincants lors de la phase pilote, dont d'impressionnantes capacités de prédiction et des délais de modélisation rapides. Ce partenariat nous aidera à mieux satisfaire les besoins de nos clients et à adapter nos prix à un marché dynamique », déclare Marek Shafer, Chief Digital Officer chez Canopius.

À propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution de tarification assurantielle unique, basée sur l'IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l'exigent les régulateurs internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l’univers actuariel et l’apprentissage machine, en permettant une optimisation tarifaire axée sur la valeur à vie du client.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.akur8-tech.com ou suivez @Akur8

À propos de Canopius

Canopius est un (ré)assureur Specialty international, déployant ses activités de souscription en Australie, aux Bermudes, en Chine, à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Canopius souscrit à travers : Lloyd’s Syndicate 4444 (géré par Canopius Managing Agents Limited) et un assureur américain de surplus lines, Canopius US Insurance, Inc.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.canopius.com ou suivez @CanopiusGroup

