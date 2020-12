PierianDx annonce un partenariat élargi avec Illumina pour soutenir le reporting génomique du cancer sur les marchés mondiaux

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--PierianDx, le leader de l’informatique génomique clinique, a annoncé aujourd’hui un partenariat élargi avec Illumina pour permettre aux solutions de reporting génomique de PierianDx d’être utilisées avec AmpliSeq™ for Illumina® Focus Panel, AmpliSeq™ for Illumina® Myeloid Panel et le TruSight™ Hereditary Cancer Panel. L’ajout de ces panels étend la relation existante entre Illumina et PierianDx, qui porte actuellement sur l’utilisation de la plateforme PierianDx pour prendre en charge les rapports génomiques sur les principaux marchés mondiaux dans le cadre du portefeuille TruSight Oncology 500.

La réalisation d’un test de séquençage nouvelle génération (Next-Generation Sequencing, NGS) complet et la livraison d’un rapport génomique d’accompagnement ne pouvaient se faire auparavant que via un test envoyé à un laboratoire commercial. Cependant, lorsqu’ils envoient leurs tests, les établissements de santé renoncent au contrôle des échantillons, des délais d’exécution et de la qualité. La plateforme de PierianDx permet aux organisations de soins de santé d’accélérer leurs programmes de médecine de précision en leur permettant de produire en interne des rapports génomiques cliniques précis, opportuns et complets.

Le Dr Phil Febbo, vice-président principal et médecin-chef d’Illumina, a déclaré : « PierianDx a démontré son engagement envers les meilleures solutions de reporting sur les variantes. Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat pour couvrir la suite de panels AmpliSeq™ optimisés pour la recherche clinique sur le cancer. »

PierianDx a développé le Clinical Genomics Workspace™, constitué d’un logiciel intuitif et d’une solide base de connaissances cliniques, permettant de transformer les informations sur les variantes, non structurées, en des rapports génomiques cliniques hautement structurés et prêts à être utilisés. Utilisé par les centres médicaux universitaires, les centres d’oncologie, les laboratoires de référence et les organisations de soins de santé, du monde entier, le logiciel aide les utilisateurs à classer et interpréter les variantes avec précision et rapidité pour produire un rapport prêt à être consulté par le médecin.

Lincoln Nadauld, vice-président et responsable de la médecine de précision et de la génomique, chez Intermountain Healthcare, a confié : « Notre partenariat avec PierianDx nous a permis de faire progresser notre programme de médecine de précision en améliorant la classification des variantes, en accélérant l’identification des thérapies ciblées, et en élargissant les opportunités d’essais cliniques pour nos patients. »

À propos de PierianDx

Fondée en 2014 à l’université Washington de Saint-Louis, PierianDx a pour mission de faire progresser le diagnostic du cancer et de rendre les thérapies ciblées plus accessibles aux systèmes de santé, aux laboratoires et aux patients du monde entier. Ses technologies de génomique clinique de pointe, son laboratoire accrédité CAP (College of American Pathologists) et CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments), sa base de connaissances et sa solution de rapports prêtes pour le DIV, le tout ajouté à son savoir-faire, offrent l’approche la plus intégrée, la plus fiable et la plus collaborative qui soit, à l’ensemble du domaine des soins cliniques. Depuis le séquençage génomique et l’informatique biomédicale en laboratoire jusqu’à la production de rapports et l’aide à la décision au chevet du patient, PierianDx stimule favorise l’adoption de la génomique dans les soins cliniques, et accélère la lutte contre le cancer somatique et les maladies germinales héréditaires. www.pieriandx.com

