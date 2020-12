Thales está pronta para entregar o primeiro sistema totalmente integrado de contramedidas de minas não tripuladas do mundo para a Marinha Real e a "Marine Nationale" (Marinha Nacional) francesa

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Após a primeira fase do programa em que dois demonstradores comprovaram, de modo bem-sucedido, seus desempenhos operacionais no mar, a França e o Reino Unido comemoraram o décimo aniversário dos tratados da Casa de Lancaster. A comemoração foi marcada pela assinatura de um contrato em conjunto com a Thales para iniciar a fase de produção do MMCM para entrega de oito sistemas de caça-minas não tripulados (quatro para a França e quatro para o Reino Unido).

Com a ameaça de minas e artefatos explosivos improvisados, presentes em todos os conflitos que envolvem forças navais, os dois países precisam reforçar a proteção de seus domínios marítimos para garantir a proteção de seus patrimônios e salvaguardar a liberdade da navegação civil. Ao mesmo tempo, é essencial limitar a exposição humana às minas. Com 50 anos de experiência atendendo marinhas do mundo inteiro, a Thales desenvolve tecnologias que permitem a transição de soluções convencionais, como navios caça-minas, para soluções não tripuladas. O programa MMCM é o primeiro passo na renovação do conceito operacional para guerra contra minas na França e no Reino Unido, com base no uso de sistemas não tripulados que possam substituir potencialmente os navios caça-minas tradicionais.

Esta é uma mudança radical em capacidade, que melhora o desempenho, a produtividade e elimina a necessidade de colocar membros das forças armadas em perigo. Esta medida fortalece a liderança das marinhas francesa e britânica como líderes mundiais na caça às minas e em sistemas não tripulados no domínio marítimo.

Os subsistemas desenvolvidos para o programa pela Thales e suas parcerias incluem veículos de superfície não tripulados (USV) para transportar e conectar soluções e um sonar de última geração (SAMDIS), que oferece a capacidade exclusiva 'Single Path Multi View' (Multivisão de Via Única) para identificar e classificar ameaças. O sonar SAMDIS pode ser transportado por veículos autônomos subaquáticos (AUV) ou pelo veículo 'Towed Synthetic Aperture Multiviews' (TSAM) operado pelo USV. O USV também pode transportar o veículo submarino operado remotamente (ROV) para neutralizar ameaças. Todo sistema é supervisionado remotamente pelos operadores que trabalham em um Centro Operacional Portátil (POC), capaz de controlar até três sistemas em paralelo no mar.

MMCM é o único sistema comprovado que oferece tecnologias avançadas, incluindo autonomia, para aprimorar o desempenho e a produtividade graças à combinação de experiência incomparável do usuário em tempo real, com o uso de trocas de big data com inteligência artificial aumentada e confiável (A2I) para oferecer uma grande melhoria da confiança do cliente na autorização de operações e aumentar a segurança dos interesses nacionais. Como resultado da abordagem de arquitetura aberta da Thales para o MMCM, estas novas tecnologias podem ser facilmente integradas ao sistema geral, proporcionando às marinhas a oportunidade de introduzir novos recursos operacionais, de modo planejado, ao longo da vida útil do sistema.

Após o sucesso da primeira configuração realizada em condições operacionais reais com o sistema completo, a Thales assumiu totalmente o compromisso de entregar os primeiros sistemas operacionais às marinhas francesa e britânica até 2022. Este programa comprova a cooperação exemplar entre os dois países e equipes industriais bem como ancora a experiência exclusiva da Thales e a posição de liderança mundial em MCM convencional, oferecendo suporte a mais da metade dos navios antiminas do mundo com mais de 300 sistemas em serviço.

" A Thales agradece à França e ao Reino Unido por confiarem em uma transição de tecnologia tão importante com as equipes da Thales na França e no Reino Unido. Até o momento, durante os testes, os sistemas MMCM e seus recursos cobriram o equivalente a 30.000 campos de futebol no mar, algumas vezes em condições de mar muito agitado. Esta é, realmente, uma mudança radical em como as marinhas serão capazes de responder, no futuro, às perigosas ameaças, como minas e artefatos explosivos improvisados no mar." Alexis Morel, Vice-Presidente de Sistemas Subaquáticos na Thales.

Sobre a Thales

A Thales é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e de key technologies – conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica – para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para o desenvolvimento de nossa sociedade. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes – empresas, organizações e nações – a superar seus desafios nos mercados de defesa, espaço, transporte, identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de decisão.

Com 83.000 funcionários em 68 países, a Thales registrou vendas de € 19 bilhões em 2019 (considerando a inclusão da Gemalto em 12 meses).

