Andersen Global ajoute un cabinet collaborateur en Azerbaïdjan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global se développe en Azerbaïdjan grâce à un accord de collaboration avec MGB Law Offices, un cabinet d’avocats indépendant basé à Bakou ; elle étend ainsi sa présence tout en positionnant l’organisation pour son expansion future entre l’Europe et l’Asie.

Créé en 1995, MGB Law Offices, qui compte dix avocats, a été reconnu par IFLR1000, Legal500 et Chambers and Partners comme le principal cabinet juridique en Azerbaïdjan. Dirigé par l’associé directeur Ismail Askerov, ce cabinet multiservice propose des solutions à divers secteurs, notamment pétrolier et gazier, l’aviation, la banque et la finance, l’insolvabilité et la restructuration, la fiscalité, la loi de privatisation et l’investissement étranger. La clientèle du cabinet inclut des multinationales de premier ordre, des établissements financiers internationaux, des compagnies d’assurance, des compagnies aériennes, des sociétés de télécommunications et d’autres entités commerciales.

« Nous sommes fiers de notre capacité à assurer de manière constante des services de premier ordre, et nos solutions complètes nous positionnent parmi les cabinets juridiques les plus réputés sur le marché, en nous permettant de répondre aux différents besoins de nos clients individuels », a déclaré Ismail Askerov. « Notre collaboration non exclusive avec Andersen Global renforce notre engagement auprès de nos clients, et accroît notre capacité à travailler au-delà des frontières, des secteurs et des domaines de pratique afin de répondre à leurs besoins en perpétuelle évolution. Nous sommes impatients de travailler aux côtés de partenaires complémentaires qui partagent notre vision et nos valeurs. »

« Notre expansion demeure axée sur les besoins de nos clients, et notre objectif consiste à bénéficier d’une présence mondiale et de capacités multiservices grâce à nos cabinets membres et à nos cabinets collaborateurs », a indiqué pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « L’engagement en matière de gérance et la compréhension approfondie d’Ismail et de son équipe concernant le contexte commercial en Azerbaïdjan en font l’ajout idéal à notre équipe dans la région, tout en nous équipant au mieux pour fournir un service homogène à travers le monde. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 218 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.