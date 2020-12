Market Access Transformation (MAT) obtient son premier financement institutionnel dirigé par Silversmith Capital Partners

SHORT HILLS, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Market Access Transformation (MAT), une entreprise mondiale de soins de santé qui utilise une technologie de pointe pour automatiser et moderniser le recueil d'informations essentielles par les entreprises des sciences du vivant afin de permettre les prises de décision tout au long du cycle de vie des produits, a annoncé aujourd'hui un investissement minoritaire de 30 millions de dollars de Silversmith Capital Partners, une société d'investissement en capital de croissance basée à Boston. Cet investissement, de fait la première levée de fonds de MAT, a pour but d'élargir l'équipe de la société et d'accélérer l'innovation de ses produits.

Fondé en 2016, MAT a révolutionné la façon de mener les études de marché auprès des payeurs mondiaux en développant la « Rapid Payer Response » (RPR), la seule plateforme mondiale à la demande dans ce secteur qui recueille des informations essentielles sur les payeurs. En cinq ans, la société s'est constitué une clientèle de plus de 45 fabricants de produits et d'appareils biopharmaceutiques, dont font partie les 10 plus grandes sociétés pharmaceutiques. Le partenariat entre MAT et Silversmith consolide sa position de leader sur le marché en tant que fournisseur de solutions technologiques aux professionnels de santé.

« Depuis la création de MAT, notre objectif principal consiste à proposer à nos clients de nouveaux produits améliorés qui répondent à des besoins non satisfaits dans le domaine de la recherche et de l'analyse des soins de santé », a déclaré Baiju Aurora, CEO et cofondateur de MAT, qui continuera à diriger l'entreprise avec Paul Howard, autre confondateur. « Nous sommes incroyablement fiers de ce que notre équipe a accompli en si peu de temps et sommes très heureux de ce partenariat avec Silversmith au moment où nous cherchons à accélérer nos initiatives de développement de produits ».

La RPR repose sur la plateforme SaaS exclusive de la société qui permet aux fabricants de recueillir des informations plus fiables, en trois fois moins de temps et avec un coût diminué de moitié par rapport aux approches manuelles plus traditionnelles. La RPR est alimentée par un réseau mondial de payeurs en expansion, qui s'étend sur plus de 40 pays, et repose sur un processus unique de sélection et de contrôle des payeurs. « Alors que la RPR nous a permis de fournir des solutions technologiques à de très nombreuses sociétés pharmaceutiques dans le monde entier, notre équipe de spécialistes de la tarification et de l'accès au marché favorise l'engagement et la satisfaction des clients », a ajouté Paul Howard.

« L'un des plus grands défis à relever par les organisations des sciences du vivant consiste à recueillir les informations essentielles des payeurs avec fluidité afin de mettre en place des stratégies optimales de produits cliniques et commerciaux en suivant l'évolution de la réglementation et de la dynamique du marché », a déclaré Brian Peterson, directeur de Silversmith. « Ce qui nous a le plus impressionnés avec MAT, c'est la capacité de leur plateforme à fournir des informations en quelques jours au lieu de le faire en plusieurs mois, et ceci tout en maintenant une qualité hors pair à l'échelle mondiale. Nous sommes ravis de nous associer à Baiju, à Paul et à toute l'équipe de MAT, et nous nous réjouissons de travailler avec eux afin de poursuivre les efforts de mise sur le marché d'offres innovantes ».

Dans le cadre de cet investissement, Brian Peterson et Jim Quagliaroli, associés directeurs de Silversmith, ont rejoint le conseil d'administration de MAT, aux côtés de Baiju Aurora et de Paul Howard.

Choate, Hall & Stewart a agi à titre de conseiller juridique de Silversmith Capital Partners et Day Pitney, à titre de conseiller juridique de MAT.

À propos de Market Access Transformation

Avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Market Access Transformation se spécialise dans le développement de technologies de pointe qui permettent aux professionnels de santé de recueillir et d'échanger des informations essentielles évaluant le potentiel réel de leurs produits. Le premier produit de MAT, Rapid Payer Response™ (RPR), est une plateforme d'échange d'informations essentielles en ligne permettant aux fabricants de produits de santé d'obtenir à la demande le point de vue de spécialistes du réseau mondial de payeurs le plus vaste et le plus diversifié, dans un délai de seulement 5 jours. Pour obtenir de plus amples informations sur MAT, veuillez consulter le site www.marketaccesstransformation.com.

À propos de Silversmith Capital Partners

Fondée en 2015, Silversmith Capital Partners est une société d'investissement en capital de croissance basée à Boston, disposant de 2 milliards de dollars de capital sous gestion. La mission de Silversmith est de créer des partenariats et de soutenir les meilleurs entrepreneurs dans des entreprises technologiques et de santé en croissance rentables. Les investissements représentatifs comprennent ActiveCampaign, Appfire, Centauri Health Solutions, DistroKid, Impact, LifeStance Health, MediQuant, Panalgo, Unily, Validity et Webflow. Les partenaires ont plus de 75 ans d'expérience en matière d'investissement collectif et ont siégé au conseil d'administration de nombreuses sociétés en croissance prospères, notamment ABILITY Network, Archer Technologies, Dealer.com, Liazon, Liberty Dialysis, MedHOK, Net Health, Passport Health, SurveyMonkey et Wrike. Pour plus d'informations sur Silversmith, veuillez consulter le site www.silversmith.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.