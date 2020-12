SHORT HILLS, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Market Access Transformation (MAT), una multinazionale del settore sanitario che utilizza tecnologie avanzate per automatizzare e modernizzare come le società operanti nel settore delle scienze della vita acquisiscono informazioni cruciali sulle quali basare i processi decisionali nel corso dell’intero ciclo di vita del prodotto, oggi ha annunciato l’acquisto di una partecipazione minoritaria del valore di 30 milioni di dollari da parte di Silversmith Capital Partners, una società di equity con sede a Boston che investe in aziende in crescita. L’investimento segna la prima volta che MAT ha raccolto capitale esterno e sarà impiegato per ampliarne il team e accelerare l’innovazione delle offerte dei suoi prodotti.

Fondata nel 2016, MAT ha rivoluzionato il modo in cui vengono condotte le ricerche di mercato sugli enti pagatori a livello internazionale sviluppando Rapid Payer Response (RPR), l’unica piattaforma globale on-demand finalizzata alla raccolta di informazioni cruciali sugli enti pagatori.

