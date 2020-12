Andersen Global voegt samenwerkende firma in Azerbeidzjan toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt uit naar Azerbeidzjan door middel van een samenwerkingsovereenkomst met het in Bakoe gevestigde MGB Law Offices, waarmee het kantoor hun dekkingsgebied uitbreidt en de organisatie positioneert voor verdere uitbreiding tussen Europa en Azië.

MGB Law Offices dat opgericht is in 1995 en waar tien advocaten werkzaam zijn, wordt erkend door IFLR1000, Legal500 en Chambers and Partners als het leidende advocatenkantoor in Azerbeidzjan. Het full-service bedrijf, geleid door Managing Partner Ismail Askerov, biedt oplossingen aan verscheidene industrieën zoals olie en gas, luchtvaart, de bank- en de financiële sector, insolventie en herstructurering, belasting, privatiseringsrecht en buitenlandse investeringen. Het klantenbestand van het bedrijf omvat blue-chip multinationals, internationale financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, telecombedrijven en andere zakelijke entiteiten.

“We zijn trots op ons vermogen om consistent de allerbeste diensten te leveren en onze veelomvattende oplossingen positioneren ons als één van de meest gerenommeerde advocatenkantoren in de markt door ons in staat te stellen tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van onze particuliere cliënten,” aldus Ismail. “Onze niet-exclusieve samenwerking met Andersen Global versterkt ons commitment aan onze cliënten en verbetert onze mogelijkheid verder om voorbij grenzen, industrieën en praktijkgebieden te werken om tegemoet te komen aan hun zich steeds ontwikkelende behoeften. We kijken ernaar uit om zij aan zij te werken met gelijkgestemde personen die onze visie en waarden delen.”

“Onze uitbreiding blijft gestuurd worden door cliëntbehoeften en ons doel is mondiale dekking te hebben en full-service mogelijkheden via onze aangesloten firma's en samenwerkende firma's,” aldus Mark Vorsatz, Chairman van Andersen Global en CEO van Andersen. “De toewijding van Ismail en zijn team aan rentmeesterschap en diepgaand begrip van de bedrijfsomgeving in Azerbeidzjan maakt hen tot de perfecte aanvulling op ons team, waardoor wij beter toegerust zijn om wereldwijd naadloze service te bieden.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch zelfstandige, onafhankelijke firma’s met fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 6.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 218 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

