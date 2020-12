ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--PierianDx, società leader nella genomica computazionale clinica, ha annunciato oggi un ampliamento della sua collaborazione con Illumina per consentire l’uso delle soluzioni di refertazione per test genomici di PierianDx con la batteria di test AmpliSeq™ for Illumina® Focus, la batteria di test per neoplasie mieloidi AmpliSeq™ for Illumina® e la batteria di test per tumori ereditari TruSight™. L’aggiunta delle suddette batterie di test si tradurrà in un ampliamento della collaborazione tra Illumina e PierianDx, che verte al momento sull’uso della piattaforma PierianDx per supportare la refertazione dei test genomici in mercati globali chiave per il portafoglio TruSight Oncology 500.

In passato, eseguire un test NGS completo e consegnare un referto di analisi genomica complementare era possibile solo inviando il test a un laboratorio commerciale.

