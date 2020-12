Deenova rafforza la sua espansione nel mercato dell’automazione della farmacia del 2020 con l’ingresso in Polonia

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha annunciato oggi che, continuando la sua rapida espansione economica del 2020, ha realizzato la sua prima incursione nell'Europa dell’Est grazie a nuovi contratti per la distribuzione dei suoi robot farmaceutici e delle relative tecnologie leader di mercato al Greater Poland Children's Health Centre a Poznań, insieme a MEDIM, azienda polacca leader nella fornitura di attrezzature mediche con sede a Piaseczno.

Piotr Młynarczyk, Direttore Generale di MEDIM, ha dichiarato: “Dopo una lunga ricerca attraverso un processo di vendita competitivo che ha esaminato a fondo tutte le opzioni di robot farmaceutici per la dose unitaria, sono molto orgoglioso di aver selezionato Deenova per la partnership nel progetto del Greater Poland Children's Health Center di Poznań. Abbiamo scelto le soluzioni Deenova, principalmente per le sue tecnologie uniche e per l'approccio commerciale di tipo R.O.I. "

Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer di Deenova, ha aggiunto: "Sono estremamente entusiasta di essere stato selezionato dal Greater Poland Children's Health Center di Poznań e dal leader della tecnologia medica in Polonia, MEDIM, soprattutto in seguito alla loro vasta analisi nel confrontare e comparare le soluzioni di Deenova con quelle i nostri concorrenti."

Il Greater Poland Children's Health Center di Poznań è un nuovo ospedale pediatrico all'avanguardia da 354 posti letto, uno dei più grandi ospedali pediatrici in Polonia, che aprirà le sue porte ai pazienti nel 2021, con 9 reparti e una dozzina di cliniche specializzate.

MEDIM è un'azienda dinamica in continua evoluzione con 30 anni di esperienza. La società è stata fondata nel 1990 e, fin dall'inizio della sua attività, si è concentrata sul servizio globale e completamente professionale per le unità sanitarie nel campo delle tecnologie mediche innovative ed efficaci. Attualmente, l'azienda è uno dei principali distributori di apparecchiature mediche in Polonia, con 80 dipendenti qualificati.

Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque. Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane. Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%. Il sito www.deenova.com è a disposizione per ulteriori informazioni sulle soluzioni leader di mercato.